Le puso los puntos a todos

En una semana muy movilizante en lo personal por la muerte de su abuela Rosa y en medio de todas las acusaciones y críticas que surgieron de parte de Cari Nara; Zaira intenta mostrarse entera y calma. Invitada al ciclo de Vero Lozano, habló del tema y si bien no apuntó sus dardos contra su padre y su pareja, dejó en claro lo que piensa de ellos.





"Con mi papá, hace bastante que no hablo. Con mi mamá la relación es otra, ahora está cuidando a Mali... el domingo murió mi abuelita y ella siente un vacío enorme porque gran parte de su vida era estar con mi abuela", señaló desestimando así la idea de 'abandono' que Cari difunde en todos los programas.





Zaira además remarcó varias veces que hoy por hoy, sólo se preocupa por sus afectos y que todo lo demás, le resbala. "La maternidad me cambió la vida desde cero. Cuando me enteré que estaba embarazada cambié la manera de tomar decisiones. Hoy lo único que me importa es mi familia, que cada vez es más chiquita".





Y concluyó: "Mi hermana y mi mamá a veces no pueden creer cómo hago para formar mi burbuja pero me sale espontáneamente. Hablan de todo en todos lados pero yo sigo ahí, es difícil que puedan penetrarla. Nada me interfiere y las personas que quiero son mi sostén".

Zaira Corta por Lozano Telefe



