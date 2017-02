Le robaron, fue a realizar la denuncia y encontró la comisaría cerrada con un policía durmiendo

La bronca, ira, impotencia e indignación se apoderaron de un joven santafesino, cuando llegó hasta la SubComisaría 20º de Arroyo Leyes con el propósito de realizar una denuncia por robo en su casa de descanso, y se encontró con todo apagado, cerrado y un policía que aparentemente estaba durmiendo en el interior. Todo esto desencadenó en un video que la víctima en cuestión, Daniel Testi, grabó con su teléfono celular y el mismo se volvió viral en las redes sociales.

Todo comenzó este miércoles cerca de las 2.30 de la madrugada, cuando los vecinos del loteo "Los Alamos" (ubicado en el kilómetro 12.5 de la Ruta 1 en jurisdicción de Arroyo Leyes), agrupados y comunicados por medio de un grupo de WhatsApp, comenzaron a alertar sobre un robo que estaba sucediendo en una casa de la zona. Inmediatamente dieron aviso a la comisaría de la zona denunciando lo que estaba ocurriendo, pero recibieron como respuesta que no había patrulleros disponibles para llegar hasta el lugar.

"Me llamó una vecina desesperada advirtiéndome sobre el robo que se estaba dando en mi propiedad. Me dijo que ya habían hablado con el comisario de la zona y que les comunicó que no tenía móvil disponible", comenzó el relato Daniel Testi, propietario de la casa usurpada y continuó agregando: "Mientras me dirigía a toda velocidad desde Santa Fe hacía Arroyo Leyes, el relato en el grupo de vecinos de WhatsApp daba cuenta de todos los movimientos que estaban realizando los delincuentes y por qué calles se escapaban con todas mis pertenencias. Allí volvieron a llamar a la Subcomisaría 20º y les repitieron que no tenían movilidad disponible".





Una vez que Testi llegó a su propiedad, minutos después de las 3.15 de la madrugada y constató el robo (prendas de vestir y una PlayStation), se dirigió hacia la comisaría a realizar la denuncia. Fue allí que se encontró, con lo que a la postre, le causaría toda su irritación y bronca: "Cuando llegué a la comisaría me encontré con un patrullero estacionado en la puerta, todo cerrado y apagado".





"Esto ya es el colmo"





"Allí fue cuando exploté de ira e indignación, tanto por la situación misma que estaba viviendo como por los reiterados robos. Tenía tanta bronca que comencé a grabar con el teléfono celular y a golpear la puerta de la comisaría. Un minuto después se prenden todas las luces y me atiende un policía en ojotas, con una remera y un pantalón que no eran del uniforme, todo despeinado y refregándose los ojos".





Ese momento narrado por Testi se observa en el video. Acto seguido llegó la explicación del efectivo policial dando cuenta que estaba solo en la comisaría y que no podía abandonar su lugar de trabajo para salir a patrullar.





Mi bronca e indignación pasan por llegar a la comisaría a realizar la denuncia luego del robo a mi propiedad y observar que estaba todo cerrado, con un patrullero estacionado en la puerta y un policía dentro durmiendo. Si llaman a un comisario y le dicen que están robando, mínimamente tiene que cerrar todo y salir urgente. Es una excusa que no pueden dejar sola la comisaría, si al fin de cuentas estaba todo cerrado y apagado", finalizó Daniel Testi.