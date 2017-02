Leguizamón: "Jugamos un muy buen partido"

Nicolás Leguizamón se ganó el puesto en la parte final del año pasado a fuerza de trabajo, garra y mucho esfuerzo, ya que en un momento aceptó bajar a la Liga Santafesina para tomar el envión necesario para ser considerado por Paolo Montero. Ya en Primera anotó dos goles que lo posicionaron de buena forma para el desarrollo de la temporada. Con la llegada de Eduardo Domínguez siguió entre los 11 haciendo dupla ofensiva con Ismael Blanco y en lo que va de la pretemporada es uno de los máximos artilleros del equipo.

Ante Newell's debió esforzarse al igual que sus compañeros para disimar el hombre de menos por la temprana expulsión de Gerónimo Poblete y si bien no tuvo chances para marcar, fue protagonista de una polémica jugada donde el Sungui se la bajó de cabeza y él, con gran categoría, convirtió un golazo que fue anulado por un dudoso offside.

Luego del partido en Rosario, el atacante sabalero manifestó: "Hicimos un buen partido, sobre todo porque lo jugamos con un hombre menos en gran parte del mismo. Supimos correr la cancha para que no se note, por lo que nos vamos bastante tranquilos. Hubiésemos preferido tener los 11 porque se hubiese hecho otro partido, estar con inferioridad numérica no favorece, tuvimos que correr más y ser solidarios, hicimos un buen partido y ahora esperamos la vuelta".

Sobre si merecieron la victoria en el Coloso Marcelo Bielsa, analizó: "Creo que pudimos haber ganado el partido, estuvimos mucho tiempo con un uno menos y supimos manejarlo, jugamos un muy buen partido, son amistosos, nos queda la vuelta y ahora tenemos que trabajar el partido revancha en la semana".

En cuanto a la sociedad con Blanco, opinó: "Estuvimos trabajando en la pretemporada con el esquema 4-4-2, me tocó jugar los amistosos con el Sungui, tratamos de realizar los movimientos que nos piden, tanto en presión como cuando viene la pelota larga, de a poco vamos mejorando y nos sentimos muy bien".

Y sobre lo que le pide Domínguez, contó: "En la cancha tratamos de hacer todo, después de cada amistoso hay que hacer un balance, hay cosas que se hicieron bien pero siempre tratamos de exigirnos, así como el cuerpo técnico también, lo vamos a tratar en la semana a lo que debamos corregir. El Sungui tiene otras características de salir a jugar, cuando uno sale el otro se mete, somos dos puntas, si puedo ayudarlo en otro partido para pivotear y que él se meta bienvenido sea".





"Dejamos una buena imagen"

Ismael Blanco, quien tuvo una chance clara para marcar ante Newell's, analizó: "Fuimos un equipo, que es lo que quiere el técnico. Domínguez nos da tranquilidad, corrigiendo errores, nos apoya y ayuda, nos da confianza y eso se nota en el partido. Siempre fui de hacer mucho desgaste, juego para Colón y me brindo por el club. Me mato por mis compañeros y el equipo, Colón me dio la chance de debutar y ahora me dio la posibilidad de volver".

Y agregó: "Estoy contento, hay que seguir entrenando ya que no arranca el campeonato, eso nos liquida la cabeza pero hay que trabajar y tratar de llegar de la mejor forma al primer partido. Tuvimos varias chances para marcar, lo más importante era hacer un buen partido, movernos y hacer 90 minutos y creo que lo hicimos bastante bien".