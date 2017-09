Les confirmaron que serán padres de mellizos y gemelos a la vez

Yanina se enteró de que estaba embarazada el 14 de julio y le dieron turno para hacerse su primera ecografía el 9 de agosto, "pero la ansiedad nos ganó y fuimos antes. El médico que nos atendió respiró y se tomó unos minutos antes de confirmarnos que veía tres bolsas, una con los gemelos y dos con los mellizos", contó la mujer a Télam.







"Recuerdo que como se demoraba le pregunté si pasaba algo. Me preguntó si en la familia tenía antecedentes de mellizos y le dije que sí, ya que tengo dos tíos y dos primos mellizos. Entonces me puse a llorar y le dije si eran mellizos. Son más, me dijo, ¿Trillizos? Tampoco, ¡son cuatro!, exclamó finalmente el doctor", recuerda Yanina mientras ahora guarda reposo en su casa riograndense.



Un matrimonio de la ciudad fueguina de Río Grande, Yanina Gutiérrez, de 33 años, y Matías Graf, de 35, confirmó hoy que serán padres primerizos de cuatro criaturas, dos gemelos y dos mellizos a la vez, en un caso de fecundación natural (no asistida) considerado "atípico" pero "posible" para la ciencia.