Liberaron a los tres mapuches detenidos en Chubut por un conflicto de tierras con Benetton

El juez federal de Esquel Guido Otranto dispuso hoy la liberación de los tres detenidos que estaban alojados en la Unidad Penitenciaria 14 de esa localidad, y que fueron apresados la semana pasada por un conflicto de tierras que involucra a la comunidad mapuche Lof en Resistencia Cushamen con el magnate italiano Luciano Benetton, en la localidad chubutense de El Maitén.



De esta forma, Ricardo Antihuala (23), Ariel Garci (25) y Nicolás Huala (18) fueron liberados tras una resolución de Otranto, quien decidió la caratula de la causa por "resistencia a la autoridad", según confiaron a Télam los representantes legales de la comunidad.



En la puerta de la Unidad 14, familiares de los detenidos, integrantes de la comunidad mapuche y militantes de organizaciones de Derechos Humanos recibieron a los detenidos con muestras de alegría.



Ayer, una delegación de organismos de derechos humanos arribó a Esquel para interiorizarse sobre el estado de salud de integrantes del Lof, que habían sido heridos durante la represión que efectivos de la Gendarmería y la Policía provincial consumaron el martes pasado en cercanías de El Maitén.



Los organismos exigieron la "inmediata libertad" de los tres detenidos y se ofrecieron como garantes ante el magistrado para la liberación.



La delegación, integrada por referentes de la Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi) y de Madres Línea Fundadora corroboró las condiciones de detención de los tres mapuches y se entrevistó con el juez Otranto, quien había denegado el pedido de excarcelación de los mapuches.



Otranto ordenó el primer operativo ejecutado el martes pasado por la mañana con el cual se pretendió despejar las vías por donde pasa el tren La Trochita, en las tierras recuperadas por los mapuches en una de las estancias patagónicas en manos del empresario italiano Luciano Benetton.



El juez aclaró el mismo día que el objetivo del allanamiento, en el que hubo tres detenidos, era el despeje de vías pero no un desalojo del Lof Cushamen de las tierras en disputa con Benetton.



Asimismo, al reunirse con los integrantes de los organismos, el magistrado alegó que denegó el pedido de excarcelación por entender que existe "riesgo de fuga", y fundamentó que al "no poseer domicilio identificable, los tres mapuches no podrían ser requeridos por la justicia.



Ante la justificación del magistrado los organismos le brindaron al juez direcciones de domicilios de familiares de los tres detenidos, con residencia en Bariloche, Cipolletti, El Bolsón, además de ofrecerse como garantes de la concurrencia de los mapuches cada vez que sean llamados por la justicia.



Aunque Otranto tenía diez días para resolver la situación procesal de los detenidos, apuró su decisión con un cambio de caratula que determinó la liberación, una situación que dejó "en abstracto la apelación presentada por la defensa para que resuelva el pedido de excarcelación a la Cámara Federal de Apelaciones.



"De acuerdo a las constancias que hay en el expediente esa resolución debería contener la libertad de los pibes porque técnicamente no hay motivos para matenerlos detenidos", evaluó en diálogo con Télam María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Correpi.



Y en ese sentido, agregó: "Acá no hay riesgo de fuga. porque lo que ellos quieren es volver a su Lof y seguir peleando por la recuperación de sus tierras".



Verdú agregó que los organismos están preocupados por "la salud de los dos mapuches heridos en la tercera incursión represiva, por parte de la Infantería de la policía, que terminó con un compañero con el maxilar destrozado y otro que debió ser trasladado a Bariloche con politraumatismo de cráneo, sin habla y un derrame cerebral", en referencia a los mapuches Emilio Huala y Fausto Jones Huala.