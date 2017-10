Libertad enfrenta a Ciudad por la Copa ACLAV

Este martes por la noche, se realizó la conferencia de prensa de lanzamiento del final 4 de la Copa ACLAV que se jugará entre miércoles y jueves, en La Calderita de Libertad Burgi Vóley.





En la conferencia que se realizó en el lugar contiguo al Club Libertad de San Jerónimo Norte estuvieron presentes los técnicos Fabián Muraco (Libertad) y Hernán Ferraro (Ciudad), protagonistas de una de las semifinales de este miércoles, como así también Fabián Armoa, el entrenador de UPCN y rival de Bolívar.





Además, fueron parte de ella Leandro Burgi, al frente del proyecto de Libertad en la Liga Argentina A1, Hugo Salzmann, Presidente de la Mutual, y Rubén Albrecht, Presidente del Club Libertad. En tanto, en representación de la ACLAV asistió Diego Arribas, director de competencia.





"Como responsable del proyecto, es un orgullo están presentando las finales de la Copa ACLAV rodeado de semejantes técnicos. También es un desafío muy importante para el club y lo estamos tomando como tal. Quiero agradecer además a todos los medios presentes", redondeó Leandro Burgi, el primero en tomar la palabra.





Fabián Armoa, en tanto, destacó: "Primero, mi reconocimiento para Libertad, que es un proyecto que viene hace algunos años y ahora con el ascenso se animan a hacer este tipo de cosas. No es algo habitual y desde ya digo que no tienen nada que agradecernos, tenemos que jugar las finales donde sea y es al revés. Nosotros agradecemos la buena predisposición, el buen trato, y esa cosa especial que hay en el interior, como pasa en San Juan también, que hay mucha expectativa. Ojajá estemos a nuestro nivel y demos un buen espectáculo".





Hernán Ferraro, técnico de Ciudad, luego manifestó: "Agradezco mucho estar acá, sobre todo a la gente de Libertad y de San Jerónimo, que hacen un esfuerzo muy grande. Como dijo Fabián (Armoa) nosotros hemos vivido muchos años en el vóley del interior (Azul, Rojas) y es algo increíble, amo estas ciudades y deseo que este proyecto se mantenga a lo largo de los años, con un crecimiento paulatino como pudimos hacer nosotros. Necesitamos muchos Libertad y muchos Burgi en el vóley para que se puedan hacer estos eventos. Estoy agradecido de estar acá y ojalá estemos a la altura".









251017 f2 voley libertad.jpg











En el cierre, el turno del técnico local, Fabián Muraco: "Les deseo a todos que estén felices de estar acá porque este evento no se encuentra comúnmente, es la primera vez que se licita para organizar las finales y tenemos la suerte de que estén acá los mejores de la Liga. Sé que San Jerónimo vive el vóley de manera particular. Hay algo que me sorprendió en estos dos años, que siempre pareció que hacíamos lo máximo de lo que podíamos, pero siempre hay un loco como el que tengo al lado (por Burgi) que hace un poco más y un poco más y eso nos entusiasma y nos genera responsabilidad. Espero que el espectáculo sea como lo sueño, también tenemos la intención de que esa copa no se vaya de acá, es difícil pero vamos a hacer el máximo esfuerzo. Gracias al club, al sponsor y a la Mutual por bancar el proyecto".





Luego de esas palabras, los técnicos respondieron preguntas de los medios que asistieron en buena cantidad al lanzamiento de este evento histórico para todo San Jerónimo. Este miércoles se disputarán las semifinales de la Copa ACLAV y desde las 19 estarán jugando Bolívar y UPCN, mientras que a continuación lo harán Libertad y Ciudad.