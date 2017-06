Libertad de Sunchales define esta noche si continúa en la Liga Nacional o vende su plaza

Desde el punto de vista económico no es el mejor momento para Libertad de Sunchales, fundamentalmente por lo que ha pasado con Sancor CUL (Cooperativas Unidas Limitada), la empresa láctea y principal patrocinador del club. De esta manera es cómo surge la necesidad del club y el debate de los socios para optar por el básquet profesional con el equipo participando de la Liga Nacional o el fútbol profesional que milita en el Torneo Federal A.





Esta noche se llevará a cabo la Asamblea General extraordinaria, para definir el futuro de la institución. En una serie de comunicados, Libertad explicó los aspectos más importantes de la misma:





La Comisión Directiva del Club Deportivo Libertad convoca a sus Socios a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse este Lunes 26 de junio de 2017, a las 20:00, en la Sede Social de la Institución, sita en calle Fernando Dentesano Nº 923 de la ciudad de Sunchales para tratar el siguiente:





ORDEN DEL DÍA





1- Designación de dos (2) Asambleístas para que firmen el Acta de la Asamblea Extraordinaria conjuntamente con los señores Presidente y Secretario de Actas.

2- Tratamiento y consideración del Informe de la situación económica actual del Club Deportivo Libertad.

3- Tratamiento y consideración de la Propuesta de la Comisión Directiva para afrontar los deportes profesionales en la Temporada 2017-2018.

Gabriela Sola Eduardo Grosso

Secretaria de Actas Presidente

Art. 45)- "Tanto las Asambleas Ordinarias como las Extraordinarias podrán realizarse en primera convocatoria con la presencia de la tercera parte de los Socios Electores; y con cualquier número en segunda convocatoria, después de transcurrida media hora de la primera citación, siendo válidas las resoluciones que se tomen por simple mayoría de votos".

- Son electores los asociados que reúnan los siguientes requisitos:

a) tener dieciocho años de edad y una antigüedad mínima como socio de un

año;

b) hallarse al día con la Tesorería del Club;

c) no encontrarse cumpliendo sanciones disciplinarias;

d) acreditar su condición de asociado con presentación de carnet y

documento de identidad.

Con respecto al punto b, quienes se encuentren en situación de morosidad, podrán regularizar su deuda durante la jornada de este lunes 26 en la administración de la entidad, en el horario de 8:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00; o en el mismo acceso a la Asamblea Extraordinaria, donde podrá saldar la deuda en efectivo. En este último caso, se les solicita que vayan con el tiempo suficiente para realizar el trámite correspondiente.

Es importante aclarar que quienes no cumplen con una antigüedad mínima como socio de un año, podrán ingresar a la Asamblea pero solo a un sector reservado para no electores, donde no tendrán voz ni voto.