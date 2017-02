Lifschitz anunció la licitación de las obras para dotar de cloacas a Teodelina

La Feria del Arte Criollo de Teodelina es una herramienta destinada a promover el desarrollo socio-económico regional, a través de la generación del empleo y de autoempleo, por medio del fomento de eslabonamientos productivos en torno al campo, como entidad para el sustento económico, pero también, como base de la cultura, la identidad y la idiosincrasia de los habitantes de la región. De esta manera el proyecto integra dos dimensiones que conforman la identidad de un pueblo, al complementar producción y cultura en un mismo espacio, contribuyendo a la generación de capital social, el más importante de los capitales, por funcionar como ligamiento social.



Con este fin, la Feria del Arte Criollo incluye tanto la realización de actividades artísticas, culturales y de destreza criolla, como así también, el desarrollo de una muestra estática para la difusión y promoción de los emprendimientos regionales vinculados al arte rupestre y tradicionalista.

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, anunció el llamado a licitación para la primera etapa de obras de cloacas para Teodelina, al participar este sábado en esa localidad de la 10º Feria Provincial de Arte Criollo, que reúne a más de 230 artesanos de todo el país y fue declarada de Interés Turístico Provincial."Estoy muy contento de poder participar de esta fiesta, porque demuestra que cuando se hacen las cosas con esfuerzo y solidaridad, las cosas salen bien", afirmó. "Estos eventos se van consolidando y posicionando como una referencia entre tantas fiestas que tenemos a lo largo y ancho de la provincia", aseguró Lifschitz."Seguiremos acompañando al presidente comunal (Gustavo Artoni) como lo hemos hecho todos estos años, con obras que mejoren la calidad de vida de los teodelinenses, y entre ellas están las cloacas, una obra de 40 millones de pesos para la que hemos gestionado, aún sin respuestas, financiamiento nacional. Mientras tanto, le he comunicado recién que vamos hacer igualmente la licitación de la primera etapa de la obra, que es la más importante y que incluye la planta de tratamiento y las cañerías principales, para luego seguir avanzando en otras etapas con la red para llegar a los domicilios de cada una de las familias de Teodelina", aseveró el gobernador."Sabemos que no estamos atravesando un buen momento. A fin del año pasado y en estas primeras semanas de este año hemos estado complicados por las lluvias: en prácticamente 30 días cayó toda el agua que cae en un año, más de 750 milímetros en la zona de Teodelina. A pesar de las dificultades, vamos a salir adelante. Tenemos un programa muy importante y ambicioso en toda la provincia", afirmó."El clima no nos ha dado tiempo suficiente para poder ejecutarlo en toda su magnitud pero hemos invertido más de 10 mil millones de pesos el año pasado y este año invertiremos 25 mil millones en obra pública, sobre todo obras hidráulicas, de mejoramiento de rutas, de caminos rurales, de defensa contra inundaciones, y por supuesto hospitales, escuelas y todo lo que hace falta para mejorar la vida de los santafesinos", sostuvo.El gobernador señaló además su preocupación por la situación de la laguna La Picasa y aseguró: "Estamos trabajando muy intensamente con el gobierno nacional y las provincias de Córdoba y Buenos Aires para poder encontrar una solución de fondo para un problema que tiene tanta historia". Y tras adelantar que esta semana habrá una reunión de equipos de las tres provincias con el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, remarcó: "Tenemos la decisión y los recursos para poder avanzar. En los próximos días se va a iniciar la obra del canal de descarga, que seguramente no resuelve todo el problema pero va a ayudar, y vamos seguir trabajando en todas las obras que están proyectadas"."Sabemos que hay muchos productores que la están pasando mal, pero les aseguro que somos un gobierno que trabaja y que está permanentemente al servicio de los santafesinos. Nos gustaría poder hacer las cosas más rápido, pero les aseguro que ponemos el alma, el corazón, el esfuerzo y la dedicación para trabajar junto a los intendentes, presidentes comunales y los senadores, para estar presentes y hacer las obras que se necesitan en cada lugar para que Santa Fe pueda avanzar y siga siendo una provincia con desarrollo, crecimiento y progreso. Cuenten conmigo y con este gobierno", subrayó.En el acto, el gobernador hizo entrega de un aporte por 2 millones de pesos a la comuna de Teodelina para poder enfrentar las consecuencias de las intensas lluvias y el anegamiento de caminos y rutas. "Estamos a pocas semanas de la cosecha de soja y le hemos ofrecido al presidente comunal y los productores todo nuestro apoyo para que puedan sacar la producción de sus campos y llevarla a los puertos", sostuvo.Junto al gobernador y el presidente comunal, también estuvieron presentes el senador por el departamento General López, Lisandro Enrico, los diputados provinciales Clara García y Oscar Pieroni, y el coordinador del Nodo 5 – Venado Tuerto, Diego Milardovich, entre otros.