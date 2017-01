Lifschitz dijo que el traslado de feriados "es una falta de respeto hacia millones de argentinos"

"Me parece un gran error del gobierno en esto y además utilizando un mecanismo que no debiera aplicarse para estas situaciones. Cambiar un feriado no pareciera tener una gran urgencia como para utilizar un DNU. Tranquilamente podrían haberse esperado las sesiones del período de sesiones ordinarias de la legislatura para que estos temas se discutan allí. Lamento esta decisión y espero que haya un reclamo de distintos sectores de la sociedad y de la política para que se restablezcan estas fechas tan caras para los argentinos", completó Lifschitz en diálogo con LT3.