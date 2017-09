Lifschitz: "Hoy todos tenemos el desafío de hacer lo que no se hizo"

"Por qué estas obras no se hicieron antes, por qué no están ya funcionando como debiera haber ocurrido. Seguramente hay muchas explicaciones y son varias las décadas de atraso en materia de inversión en infraestructura que tiene la Argentina. Hoy creo que todos tenemos el desafío de ganarle tiempo al tiempo y de hacer todo lo que no se hizo de la manera más rápida y efectiva posible", expresó el gobernador en una crítica, sin hacer una mención explícita, al kirchnerismo.





Luego el mandatario agregó: "La autovía de la ruta 34 es una obra largamente esperada por los santafesinos, hace muchos años que se viene peleando para convertirla en autopista. Son casi 420 kilómetros desde que ingresa la ruta 34 por Ceres hasta que llega a la ciudad de Rosario. Son 400 kilómetros intensos de cargas fundamentalmente, pero también de santafesinos y argentinos que van por esta ruta que llega hasta el norte del país".





"Celebramos que la obra esté en marcha, que se pueda acelerar y ampliar el plazo para que lo antes posible podamos tener concretado este proyecto. Ojalá que los otros proyectos que están planificados se puedan ir poniendo en marcha. Desde la provincia también tratamos de acompañar ese esfuerzo con una fuerte inversión en obras viales con más de 12.500 millones de pesos en este último año y medio. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo compartido para lograr las infraestructuras que necesita el país para el desarrollo, el crecimiento, el desarrollo y fundamentalmente para generar empleo genuino que es lo que necesitamos", concluyó Lifschitz que le dijo a Macri que espera encontrarlo en muchos actos más de obras en marcha en la provincia.