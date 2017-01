Lizy Tagliani compartió una dulce foto de cuando era Edgardo Luis

Lizy Tagliani la está rompiendo en el teatro y con su actuación en Quiero vivir a tu lado, la nueva novela de Pol-ka. En las últimas horas sorprendió a todos al compartir una hermosa fotografía que forma parte de su bául de recuerdos. Se lo ve como Edgardo Luis Rojas, el niño que fue hasta que su vida dio un giro rotundo.





"Me sentía mujer desde siempre. A los siete años me puse una pollerita escocesa por el día de la raza en el colegio y cuando volvíamos les dije a mis papás: ´A partir de ahora, me quiero llamar Carla Marina Marconi´. Mis padres ya se daban cuenta. Después de eso, jugué toda mi vida sola, al elástico, a la rayuela. Quería jugar con las nenas pero no me integraban porque era nene y los varones me rechazaban por ser diferente", contó hace tres años en ShowMatch.





La estilista le confesó a Pronto que en su adolescencia se la pasaba vestida de mujer en su casa. Pero en el colegio no pasaba lo mismo. Allí iba como Luisito por miedo a que le peguen y discriminen. "Mi mamá me contó que mi viejo estaba orgulloso de mí, pero que tenía miedo de que me mataran y que no vuelva con vida a casa", añadió.





Poco a poco se fue metiendo en el medio y hoy es una súper estrella. El gran batacazo lo dio en el Bailando 2014, cuando se ganó el corazón de la gente por su forma de ser. Su simpatía y humor la consagraron en lo más alto y es una de las figuras más importantes de la temporada.





Después de los hermosos comentarios que recibió por su imagen de la infancia, Lizy compartió otra postal de bebé, donde se la ve con sus padres. La nostalgia invadió sus redes y no pudo evitar emocionarse: "A ellos les debo todo. Mi vida desde el principio al final", concluyó.





Embed ❤ nunca hay que olvidar de donde venimos ... Una foto publicada por Lizy Tagliani (@lizytaglianiok) el 27 de Ene de 2017 a la(s) 11:29 PST