Llega el primer refuerzo

Si bien desde hace una semana existía un acuerdo entre la dirigencia de Colón y Facundo Pereyra, la realidad indica que hasta tanto no se firme el contrato no se puede asegurar su incorporación, ya que se pueden mencionar infinidad de casos en donde el pase parecía cerrado y no terminó de concretarse.





Por ese motivo, los directivos rojinegros respiraron aliviados cuando tuvieron la confirmación de que el futbolista arribaba anoche a Capital Federal y que este viernes en horas de la tarde estaría en Santa Fe junto a su representante Luis Belvedere para sellar el vínculo con la entidad rojinegra. El acuerdo es por seis meses, pero hay una opción de compra en favor de Colón para adquirir el pase en un monto de 600.000 dólares.





Se trata de una opción relativamente accesible para un delantero que también puede jugar como volante. De hecho en su último paso por el fútbol griego actuaba por las bandas, aunque sus características remiten a un extremo. Así se lo conoció en su paso por Gimnasia de La Plata y también en Racing. Hasta aquí Eduardo Domínguez viene jugando con un 4-4-2 y utilizando dos referentes de área como Nicolás Leguizamón e Ismael Blanco. Pero la llegada de Pereyra hace que pueda ubicar uno por afuera y otro por adentro.

De todos modos, no habría que descartarlo como carrilero por derecha, en donde se viene desempeñando Nicolás Silva y que de esta manera el ex-Boca Unidos pueda actuar como delantero. Lo que está claro es que Pereyra es un jugador interesante y con experiencia en el fútbol argentino, chileno, mexicano y griego. Lo que habla a las claras de que será una alternativa más que válida para la zona de ataque. Justamente en ese sector es en donde el técnico pidió reforzar el plantel, ya que en la primera mitad del torneo el equipo no tuvo demasiada contundencia.





Pero la búsqueda no se agota y es por eso que el entrenador pidió un delantero más o en su defecto un media punta. En Huracán, Domínguez jugaba con una especie de enganche que podía ser Daniel Montenegro o Patricio Toranzo, por lo cual no se descarta que llegue un futbolista de esas características.





De todos modos, la prioridad para los dirigentes sigue siendo el ecuatoriano Joffre Guerrón, por quien el presidente José Vignatti viene realizando gestiones concretas. De hecho este jueves por la tarde mantuvo contacto telefónico con el futbolista y su representante.





El ecuatoriano tiene otras ofertas, pero lo seduce jugar en el fútbol argentino más allá de un contrato importante que percibe en el Cruz Azul de México. Es obvio que Colón no puede pagar lo que cobraba en la Máquina Cementera, pero lo tienta con la vidriera que supone el torneo doméstico. De esta manera, en las próximas horas podría existir una definición al respecto.





Se trata de un jugador de mucha jerarquía que actuó en el fútbol español, brasileño, chino y mexicano y que participó de las Eliminatorias para los últimos dos mundiales con la camiseta de su país. Con 31 años, sería sin dudas un refuerzo muy importante para el plantel y es por eso que Vignatti agotará las instancias para conseguir su ficha, luego de que Emmanuel Gigliotti quedara descartado. A propósito del Puma, en las últimas horas se conoció un interés concreto por parte de Independiente para contratar al delantero.

En lo que respecta a los refuerzos se sabe que Colón puede sumar tres jugadores y por ese motivo es muy factible que vaya a buscar un marcador central. Hoy el plantel cuenta con cuatro (Germán Conti, Guillermo Ortiz, Emanuel Olivera y Osvaldo Barsottini). Durante los partidos de pretemporada, Domínguez fue probando distintas alternativas y en caso de que llegue un defensor, Barsottini podría ser negociado.





En estas horas, Vignatti también está abocado a un tema realmente importante como lo fue la venta de Marcelo Meli a Racing. Por lo que pudo averiguar Ovación, a Colón le quedarán aproximadamente 500.000 dólares limpios deduciendo todos los porcentajes. Una cifra muy importante para la dirigencia, de un negocio que no tenían previsto.





Este dinero vendrá a solucionar algunas cuestiones económicas y es por eso que los dirigentes están muy satisfechos con esta operación que les permite acomodar los números en un receso que pinta más largo de lo previsto. En este caso, no interesan tanto las recaudaciones de los partidos que muchas veces significan pérdidas, como sí la venta de los abonos que se retrasa, ya que los socios se acercan a pagar cuando está por comenzar el campeonato.