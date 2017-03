caute

Con tres goles del uruguayo Martín Cauteruccio en 13 minutos Cruz Azul venció a Santos Laguna 3 a 1, por los cuartos de final de la Copa MX de México.Cauteruccio, ex Quilmes y San Lorenzo, marcó a los 22m., 23m. y 35m. del primer tiempo, tras la apertura del marcador del mexicano Jorge Tavares, en un partido jugado en el estadio Corona de Santos Laguna, en la localidad de Torreón.En Cruz Azul jugaron también Gabriel Peñalba (ex Argentinos y Tigre) y Julián Velázquez (ex Independiente de Avellaneda).Mientras que en Santos Laguna lo hicieron Julio Furch (ex Olimpo y San Lorenzo) y Carlos Izquierdoz (ex Lanús).