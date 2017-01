¡Lo que faltaba! Tomasito Süller denuncia amenazas de Loan

Durante la última semana, PrimiciasYa.com mostró una serie de chats hot entre Tomasito Süller y Loan, donde queda expuesto que entre ambos habría existido una fogosa historia de amor.

En uno de los chats, Loan le comenta a Tomasito que "tenés linda cola", a lo que el rubio le responde: "Normal, vos tenés re linda cola. Dura y parada, mucho gym se nota". Luego quedan en pasarse fotos en bóxer para subir aún más la temperatura de la charla.

Y luego, en diálogo con PrimiciasYa.com, Loan rompió el silencio y señaló que no conoce a Tomasito: "Es un mentiroso. No tengo idea quién es. No soy gay. Me parece cualquiera que salga a hablar y que le den lugar".

"No me interesa hablar de él. Si querés te contesto sobre mi pareja, pero no sobre este muchacho", enfatizó Loan.

Ahora, tras el escándalo, Tomasito aseguró que comenzó a recibir amenazas por parte de Loan: "Desde el jueves que me está llamando un tipo, onda matón. Me llamó varias veces y me cortaba. Sé que Loan me quiere ver muerto".

"Nadie esperaba que él reconozca la relación que tuvimos en su momento si ahora que es famoso y por sobre todo hétero. Como que se la cae su historia de enamorado de la pobre Charlotte, él quiere ser famoso a cualquier precio no le importa al lado de quién es su objetivo y va pisando cabezas", destacó.

"Yo me había enganchado de él pero cuando no le servía mas en cuanto a que no me quise prestar para hacer la movida de prensa que el me propuso ya estaba. Lo siento por Charlotte porque está haciendo lo mismo ahora con ella. Está ciega si realmente no se da cuenta de quién es este chico", finalizó Tomasito.