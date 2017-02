Lo de Vera, en un impasse

El martes al mediodía el presidente José Vignatti se reunió en Buenos Aires con la dirigencia de Independiente para realizarles una propuesta concreta y quedarse con el pase de Diego Vera. Se sabe que desde el año pasado el directivo sabalero quiere contar con el uruguayo, aunque en el mercado de pases anterior la directiva del Rojo no estaba dispuesto a negociarlo por expreso pedido de Gabriel Milito, por aquel entonces entrenador del equipo.





Pero ahora las cosas habían cambiado, ya que el flamante DT Ariel Holan no tiene inconvenientes en que el delantero sea negociado y además aguarda por el arribo de Emmanuel Gigliotti. Por ese motivo es que Vignatti aceleró las gestiones y realizó una oferta concreta: dinero (serían 900.000 dólares) y un porcentaje de los derechos económicos de Germán Conti (se habla de un 20%), a lo que lo la Comisión Directiva del Rojo habría solicitado 1.000.000 de la moneda estadounidense y el 30% del marcador central.





No obstante, el secretario deportivo de la institución de Avellaneda, Jorge Damiani, manifestó públicamente que era muy factible que Vera continúe su carrera en Colón. Así las cosas parecía cuestión de horas para que Viruta viaje a Santa Fe y se convierta en refuerzo rojinegro.





Sin embargo, este jueves surgió la información que daba cuenta de la negativa del jugador de llegar a Colón ya que prefería quedarse a pelearla en Independiente o en todo caso aceptaba únicamente ser transferido a Lanús. Aunque en este punto la entidad granate ofrecía un préstamo y no una compra como sí lo proponía el club sabalero.





Incluso a Viruta también lo quería Talleres, ya que la entidad cordobesa no terminó fichando al Morro García dado que no superó la revisión médica. En consecuencia Frank Darío Kudelka puso la mira en el punta para llevarlo a Córdoba.





Pero el uruguayo se habría negado a esta otra alternativa, por lo cual se lo habría comunicado a un directivo. Este jueves el uruguayo jugó para los suplentes en el amistoso que Independiente realizó frente a Deportivo Morón y marcó el tercer tanto en la goleada por 3-0. Antes los titulares ganaron 1-0.





De esta manera habrá que ver qué sucede en las próximas horas con esta cuestión ya que en Colón había optimismo en contar con un jugador que siempre fue del gusto de la dirigencia y obviamente que también del cuerpo técnico que encabeza Eduardo Domínguez sabiendo que con su contratación el plantel daría un salto de calidad.





Por otra parte, no habría que descartar en caso de que lo de Vera no prospere que el Sabalero pregunte por Lucas Albertengo, un futbolista que sería del agrado de Domínguez para reforzar la delantera. En ese sentido y teniendo en cuenta que el ex-Atlético de Rafaela está un poco mas relegado no sería descabellado pensar en alguna gestión concreta.





De todos modos habrá que esperar, ya que hasta hace unas horas parecía que Vera era jugador de Colón y ante la información que trascendió respecto a su negativa la negociación quedó en un impasse. Incluso se deslizó un rumor que daba cuenta de un llamado de Paolo Montero diciéndole a Vera que no vaya a Colón. Aunque el contacto de Vera siempre fue con Richard Morales, ayudante de campo de Montero.





Vale recordar que el año pasado el técnico charrúa lo quiso en su equipo y que incluso el Chengue se puso en contacto con el goleador para tentarlo y que viniera a nuestra ciudad. Por eso algunos manifestaban que la tensa relación entre Montero y los dirigentes de Colón pudo ocasionar que el DT levantara el teléfono para complicar la negociación. No parece ser ese el motivo por el que supuestamente Vera no llegaría a Colón, pero de haberlo hecho sería una nueva y repudiable acción de Montero.





Son muchas las especulaciones en torno a esta negociación, una de ellas también habla de que en realidad Vera no arregló los números de su contrato en Colón y que si no le dan lo que pide prefiere quedarse en la entidad de Buenos Aires.





En consecuencia, las próximas horas serán determinantes para saber el destino de Vera, el miércoles parecía que estaba al caer, mientras que este jueves daba la sensación que se caía. Pero en fútbol nunca se sabe y por eso habrá que ser cauto en ese sentido y aguardar si la dirigencia de Colón intenta convencer al futbolista o sube la apuesta.





Está claro que se le hace difícil a los directivos rojinegros poder concretar la llegada de un 9 teniendo en cuenta que buscan jerarquía, por eso se cayó lo de Gigliotti y lo de Guerrón y ahora está muy complicado lo de Vera. Aunque en este caso y a diferencia de las dos gestiones anteriores, Vignatti hizo un esfuerzo económico importante tratando de adquirir el pase del charrúa, en cambio con el Puma y el ecuatoriano pretendía un préstamo.









Ante el Xeneize

En otro orden de cosas a la dirigencia sabalera le llegó una propuesta de concretar un amistoso que se jugaría el domingo 26 de febrero, a partir de las 20, ante Boca y en el Brigadier López. Una empresa privada que organiza este tipo de eventos por todo el país le ofreció a la dirigencia sabalera alquilarle el estadio y organizar este cotejo que corre por cuenta de la empresa como así también la venta de entradas.





Un integrante de la Comisión Directiva le confió a Ovación que el tema está avanzado y que a la institución le dejará un dinero importante. Sin embargo desde el Ministerio de Seguridad habrían objetado la realización de dicho evento por cuestiones organizativas y no darían las condiciones de seguridad. Por lo cual habrá que ver qué sucede.