Los abuelos tienen su espacio de mate, baile y charla en la costanera

Todos los días desde las 16 y hasta que cae la tarde, un grupo de entre 20 y 25 jubilados y jubiladas de la ciudad se reúne en el mismo punto de la costanera para compartir experiencias, ricos mates y buena música.





Se trata de los miembros de la Agrupación Costanera, impulsores de "El Descanso", un rinconcito ubicado en la avenida Almirante Brown y la intersección con J. P. López que ya es un espacio de referencia para la tercera edad. Cualquiera que transite por la costanera seguramente logrará identificar fácilmente al espacio, ya que es el único que cuenta con tres bancos de madera y mismo número de mesas amuradas al piso; una pérgola de la que cuelgan unas pequeñas enredaderas que están en pleno proceso de crecimiento; además de un cartel con una frase que reza: "por favor, mantener el cuidado y la limpieza".





"Este lugar nació hace ya varios años de la mano de un grupo de vecinos jubilados de la ciudad que nos comenzamos a reunir casi por casualidad acá, cuando estaban instalados los puestos de pescadores y muchos nos acercábamos a comprar y nos quedábamos con ellos charlando", comenzó a relatar, en diálogo con Diario UNO Juan Carlos, uno de los integrantes más antiguos del grupo, y siguió: "Luego, cuando a ellos los trasladaron, nos quedamos los que nos reuníamos y poco a poco fue naciendo la idea de armar esto que es como la segunda casa de todos".





Y es que si bien el grupo tiene más continuidad de reunión en la temporada estival, porque el clima los acompaña, no cesan sus reuniones en todo el año. "En general durante los veranos solemos tener más visibilidad para la comunidad, porque son más los que aprovechan los buenos días para venir a caminar y por ende se enteran de que estamos acá", puntualizó otra de las integrantes, Norma, quien comentó que es también en esta época que se suelen incorporar miembros.

Viejos2 Plurales. "Los temas de las mateadas van desde cotidianeidades hasta abordajes de temáticas extremas", afirmaron los abuelos. José Busiemi / UNO Santa Fe



"Somos unos 17 hombres y ocho mujeres los que venimos usualmente, no todos el mismo día y a la misma hora, pero sí los que frecuentamos el lugar", agregó Lelio, que con sus 83 años comentó que intenta tener asistencia perfecta en las tardes y sobre todo en los festejos esporádicos que se realizan, por cumpleaños, aniversarios, despedidas o bienvenidas de año, los cuales se organizan por cadenas de teléfonos y también mediante la aplicación WhatsApp.





"Acá somos un grupo aggiornado que hasta traemos la computadora y los parlantes para poner todo tipo de música para amenizar las juntadas e incluso armar bailes", agregó Juan Carlos, quien comentó que también suelen llevar juegos de mesa, revistas o libros, y algo para compartir, ya sea dulce o salado.

"Yo desde el primer momento en que me acerqué me sentí bienvenido y por eso no dejo de venir" - Oscar

"A mí me encanta venir porque sé que siempre la paso bien. Lo más importante es el respecto que tenemos entre todos, asegurándonos siempre de que todos la pasemos bien y con la libertad de traer nuevas ideas", dijo Antonio, otro de los abuelos que todos los días se acerca al rinconcito, el cual comentó que cuentan con un comedero de pajaritos y un contenedor para juntar tapitas plásticas que donan al hospital Alassia cada mes.





Abiertos

Oscar, uno de los últimos en sumarse al grupo, le comentó a Diario UNO que su incorporación asidua tuvo relación con "la buena onda que se respira en el lugar". "Yo desde el primer momento en que me acerqué me sentí bienvenido y por eso no dejo de venir", comentó, al tiempo que se animó a invitar a todo aquel que esté transitando la tercera edad a sumarse si tiene disponibilidad.





Ni la edad, condición social o el sexo son una limitante para dicha incorporación. "Acá lo único que rechazamos es la mala onda", dijeron los abuelos, quienes aprovecharon para agradecer a la comunidad santafesina por el cuidado y respeto que tienen para con ellos y el lugar que está abierto a todos en los tiempos que ellos no lo ocupan.

Viejos3 Solidarios. En una de las esquinas del "rinconcito" se instaló un comedero para pajaritos y un recipiente para juntar tapitas plásticas. José Busiemi / UNO Santa Fe



En todo el año

Cabe destacar que los abuelos comentaron que utilizan el espacio durante todo el año y en ese contexto puntualizaron en que hace unos meses recibieron de manos de un comerciante de avenida General Paz dos lonas transparentes que colocaron alrededor de la pérgola para impedir el paso del viento.





"Año a año nos vamos equipando más para estar más cómodos, y todos se lo debemos a la comunidad que nos ayuda siempre mucho para lograr que esto crezca y se mantenga disponible para la tercera edad", cerraron.