Los ataques homofóbicos crecieron más del 20 % en 2016

Los ataques de origen homofóbicos crecieron el año pasado más del 20 por ciento en todo el país, según lo denunció la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).



Como saldo de uno de estos ataques, Analía De Jesús, una joven lesbiana apodada "Higui" está presa por defenderse como pudo de un ataque homofóbico perpetrado por una patota integrada por unos diez varones, en la localidad bonaerense de Bella Vista, partido de San Miguel.



La joven le aplicó una puñalada a uno de los agresores, que posteriormente falleció, tras ser burlada, golpeada y cuando le querían partir el cráneo con un adoquín.



La agresión ocurrió en octubre, y desde ese momento, en el que fue hallada inconsciente por la paliza que había recibido, está confinada en un calabozo, mientras los agresores se encuentran en libertad.



Desde la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), su titular, César Cigliutti reveló al Diario Popular que "en 2016 los casos de violencia contra las y los integrantes de nuestro colectivo crecieron más de 20%", precisando que "resulta urgente e indispensable reforzar las políticas públicas para prevenir estos ataques de odio, que tienen su raíz en los prejuicios".



"La agredían por lesbiana cada vez que la cruzaban en el barrio. Una vez le incendiaron la casa. Por eso empezó a llevar un cuchillo casero para defenderse", relató Carolina Abregú, integrante del colectivo Defensorías del Género, y hermana de la sobreviviente de un ataque machista Karina.



"No la mataron porque un vecino se metió cuando le estaban por romper la cabeza con un adoquín", explicó.



"Ella había perdido el conocimiento, cuando llegó el patrullero, se la llevó presa y la violentaron nuevamente. La metieron en el calabozo sin atención médica, a pesar de los golpes externos e internos: estaba toda morada y gritaba de dolor", contó Abregú.



Lo cierto es que, sin escucharla jamás, estuvo encerrada en la Comisaría 2 de San Miguel durante varios días sin atención. Luego, fue trasladada al destacamento de mujeres en San Martín. Su causa es llevada adelante por la UFI 25 de Malvinas Argentinas.



"La carátula es por homicidio. La fiscal no juntó las pruebas suficientes. Sólo se basa en el testimonio de cuatro testigos que son, precisamente, cuatro de los agresores. No llamaron a otros testigos, muchos de los cuales están amenazados por los atacantes, al igual que la familia de Jesús", relató Abregú.



"Al caso lo conocimos de casualidad, cuando fuimos a entrevistarnos con otra víctima en el mismo destacamento donde está De Jesús. Ahí la conocimos y nos contó su historia. Su familia es muy humilde. Si nosotras no interveníamos, nunca se hubiese animado a hacer público el caso por las constantes amenazas que reciben", expresó la dirigente feminista.



"Estamos observando un alarmante crecimiento de casos de violencia extrema contra integrantes de nuestra comunidad. Los casos son cada vez mas intensos, más salvajes. Todo esto que viene ocurriendo es realmente peligroso, y debemos trabajar mucho para revertirlo. El aumento interanual de llamados con pedidos de ayuda o informando abusos, maltratos, agresiones, amenazas y hasta homicidios superó el 20% en 2016", señaló Cigliutti.



Para el referente de la comunidad homosexual en nuestro país, "el caso de Analía no sorprende porque estamos ante una verdadera epidemia de casos de violencia homofóbica, y es más cruel cuando las víctimas son pobres, porque no tienen chance alguna de abandonar esos espacios por falta de recursos". "Se requiere de la aplicación total de la ley de salud sexual.



Desde la CHA venimos trabajando con los jóvenes, para evitar el bullying en escuelas por la sexualidad del alumnado. Tenemos que ir a la raíz del problema, pero es muy difícil cuando hay mensajes de intolerancia, incluso desde las instituciones, como ocurrió días pasados con monseñor Aguer", dijo.



En la red social Facebook se abrió el perfil de la mesa de trabajo "Justicia por Higui Analía de Jesús", que integran FOL, Defensoría LGTB, Defensorías de Género, Diversidad del Municipio de Hurlingham, Asociación de Travestis Argentina, Tortas del barrio, Pan y Rosas, La Cámpora, MST, Las Fulanas, Federación LGTB, Inclusión del Municipio de Hurlingham, que buscan tener acceso a la causa y conseguirle defensa jurídica.