Los bancarios anuncian medidas de fuerza para el jueves y viernes

El secretariado de la seccional Santa Fe de La Bancaria emitió un comunicado anunciando medidas de fuerza para mañana y el viernes. Las mismas se definirán este miércoles, a las 11, en un plenario de delegados.





"Ante la actitud de los bancos y del ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, de negar el cumplimiento íntegro de los acuerdos oportunamente suscriptos en 2016, en particular la falta de pago del anticipo salarial, no acatando, en el caso de las entidades financieras, la orden judicial de pagar, y en el caso de la cartera laboral, de no interferir de manera alguna, el Secretariado Nacional de la Asociación Bancaria, vencido el plazo que establece la legislación para realizar esos pagos, resolvió realizar en todo el país medidas preparatorias tanto jueves como viernes de cara a un futuro paro nacional", asegura el gremio en el comunicado.





Puntualmente en Santa Fe, La Bancaria llevará adelante un plenario de delegados este miércoles, desde las 11, con el objetivo de definir la metodología de protesta tanto para el jueves 9 como para el viernes 10 de febrero. Los trabajadores aclararon que el plenario no afectará la atención durante la jornada de hoy en las entidades bancarias de la capital provincial.