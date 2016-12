Los chats entre Fede y Barbie ahora son "pruebas" y podrían complicar a la actriz

Luego de que salieran a la luz los chats entre Federico Bal y Barbie Vélez, el viento de la Justicia habría comenzado a soplar para el lado del actor y, por consiguiente, la morocha podría verse perjudicada.





Esta tarde, en Intrusos, Marina Calabró dio detalles del dictamen y dijo que Gabriel Iezzi abogado de Barbie- elevó un pedido al juez para que se realicen nuevas pericias psicológicas, desestimando las anteriores, pero el pedido no fue aceptado.

Embed Los discriminatorios y amenazantes mensajes de Barbie Vélez a Fede Bal ►►► https://t.co/CLP1N9p453 pic.twitter.com/MSehPy4Ygh — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) 19 de diciembre de 2016



El juez Wálter Candela, quien investiga las denuncias cruzadas por violencia, todavía está en la etapa de investigación ytambién se negó a otro pedido de Lezzi, de tomarle una nueva declaración a Fede Bal, otra requisitoria de Iezzi. Y además, incluirá las charlas por WhatsApp que se filtraron a la prensa, ya que fueron aceptadas como prueba.





"Los chats de WhatsApp fueron aceptados como prueba en su momento, fueron considerados y son parte del expediente. No se van a excluir. A todo lo que pide Gabriel Iezzi, el tribunal le dice que no", contó la panelista.





En este marco, Fede Bal dialogó con Intrusos y se mostró aliviado: "Desde el día uno vengo contando lo mismo, no cambié mi versión. Esperé a que la Justicia obre, y es lo que está pasando. Son muchísimas más que 60 páginas de chats. Es un año y medio de relación".





Luego, contestó si quedaban más pruebas por revelar: "Ni recuerdo. Yo me lo borré de mi cabeza, se ocupó mi abogado. Le dije que lo tome, porque sirve como prueba de la relación que teníamos. Tristemente, me da mucha vergüenza. Pero eso no hace más que retratar lo que las pericias psicológicas dicen de ambos. Un perito oficial fue la persona que dijo cómo son nuestras personalidades".

