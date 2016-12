Los cinco escándalos de la farándula que marcaron el 2016

Pampita, la China y Vicuña, un trío que se dijo de todo

Si bien fue en diciembre del año pasado que el país se familiarizó con los términos "motorhome" y "mantita de Nepal", fue durante el verano de 2016 que se supo que Pampita no mentía cuando decía que entre Benajmín Vicuña, su pareja de 10 años y padre de sus hijos, y Eugenia la China Suárez pasaban cosas. Poco a poco, los nuevos amantes empezaron a mostrarse cada vez más, dejando en claro que lo suyo no era una treta publicitaria para promover la cinta El hilo rojo, sino que lo de ellos iba en serio. Por otro lado, quedó Pampita, desolada tras perder a su hombre a una de las jóvenes actrices más deseadas del país. Sin embargo, ella encontró consuelo primero en los brazos de Nacho Viale y, luego, en los de su actual novio, el tenista Pico Mónaco.





escandalo-0.jpg



Barbie Vélez–Fede Bal: el romance que terminó de la peor manera

Protagonizaron una decena de tapas de revistas jurándose amor eterno, anunciando su casamiento y hablando de los muchos hijos que pensaban tener, pero todo acabó sorpresivamente para Barbie Vélez y Fede Bal.





Los tortolitos no solo se separaron en mayo último sino que ella denunció al actor, hijo de Carmen Barbieri, por comportamiento agresivo provocado por el consumo de drogas y alcohol. Desde entonces, hubo un sin fin de idas y vueltas que incluyó una orden perimetral, pericias psicológicas y la divulgación de chats privados que dejaron en claro el nivel de violencia que manejaba la pareja cuando estaba junta.





escandalo-1.jpg





El embarazo y los "cuernos" de Amalia Granata

Amalia Granata empezó a salir con el profesor de tenis Leonardo Squarzon a fines de marzo, en abril viajaron a Miami y en junio confirmaron que ella estaba embarazada. Como si eso fuera poco, en setiembre se supo que él le había sido infiel cuando ella cursaba el sexto mes de embarazo. Tras pasearse por la mayoría de los programas de chimentos de la televisión, la panelista anunció que perdonaba a su pareja y que juntos le darían para adelante con su nueva familia. El miércoles 14 pasado nació Roque.





escandalo-4.jpg





ShowMatch: todos contra Pampita

Los vaivenes románticos de la modelo Pampita no fueron lo único que la mantuvo en la portada de las revistas este año, es que sus compañeros de jurado en " Bailando por un Sueño 2016" se cansaron de darle pelea. Primero se cruzó con Casán, después con el propio Tinelli y un día hasta se fue de una transmisión en vivo en plena discusión con Polino. Sin embargo, terminó el año como una reina.





escandalo-2.jpg



Silvestre abrió la boca y ahora tendrá que ir a la Justicia

La visita que Silvestre hizo al programa de Mirtha Legrand parecía una más del montón, hasta que al sexagenario cantante se le ocurrió abrir la boca y confesar que su ex mujer, la actriz Verónica Vieyra, le había sido infiel durante todo su matrimonio con el ex gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli. La bomba que tiró el intérprete no tardó en convertirse en escándalo y acabó con Vieyra denunciándolo y dejando todo el tema judicial en manos del abogado mediático Fernando Burlando.