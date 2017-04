Shakira y una muestra de amor a Piqué



Shakira





Shakira lanzó el primer adelanto de su undécimo disco titulado"Me Enamoré". La artista colombiana demuestra todos los días su amor al defensor del Barcelona Gerard Piqué. En este caso decidió mostrarlo en formato canción.lanzó el primer adelanto de su undécimo disco titulado

Carlos Vives en "La Bicicleta", con Maluma en "Chantaje", y con Prince Royce en "Deja Vu", la cantante regresa a presentar un tema en solitario. La letra de "Me Enamoré" es de amor y está dedicada a su marido y padre de sus hijos,Gerard Piqué. Para crearla Shakira se inspiró en la noche que conoció al futbolista. Hace unos meses la muchacha de rulos colaboró conen, conen, y conen, la cantante regresa a presentar un tema en solitario. La letra dees de amor y está dedicada a su marido y padre de sus hijos,. Para crearlase inspiró en la noche que conoció al futbolista.

















Juanes se transforma en un Ángel







Juanes angel





La nueva canción del artista es una invitación a bailar y saltar.



El álbum visual fue producido por Juanes y co-producido por sus compatriotas colombianos Sky & Mosty; en colaboración con Bull Nene Cano contribuyendo como compositor en algunos de los temas.

El video Ángel fue dirigido por el ganador de múltiples Latin Grammy, Kacho López Mari y continúa dándole a los fans una mirada inicial como antesala de una historia completa que está por venir.













John Mayer no puede olvidarse de Katy Perry



John Mayer



El cantante estadounidense, John Mayer, lanzó su nueva canción"I Still Feel Like Your Man". Por la letra de la canción al parecer no puede olvidarse de su ex y le dice que sigue siendo su hombre.

















Chainsmokers y unos invitados de lujo



chainsmokers





La banda estuvo en Argentina el 31 de marzo en Lollapalooza. Están lanzando su primer trabajo discográfico. El disco se titula "Memories...Do Not Open" y ya se puede escuchar en las plataformas de streaming y cuenta con colaboraciones de Coldplay, Jhene Aiko, Florida Georgia Line, Emily Warren y Louane.

















Silvina Moreno y un estreno con Kevin Johansen

Silvina Moreno



La cantante Silvina Moreno presenta este tema que canta con Kevin Johansen y que fue producido por Eduardo Cabra de Calle 13. En su propuesta sonora, "Frío En Los Pies", denota ritmos inspirados en la cumbia chicha latinoamericana y reggae contemporáneo.

































Diario UNO te propone una recorrida por los nuevos videos que se vienen que a la vez anuncian los próximos discos. Enterate antes que nadie lo que se va a escuchar.