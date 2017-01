"Los conceptos de Trump parten de una política xenófoba y discriminadora"

El secretario de Derechos Humanos y Pluralismo de la Nación, Claudio Avruj, visitó la ciudad de Santa Fe. Su llegada se dio en el marco de la realización del acto central por el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto.





En una entrevista con UNO, el funcionario explicó la decisión de realizar la ceremonia principal en esta capital pero, además, hizo referencia a diversos temas de actualidad. Avruj defendió la decisión del gobierno de trasladar el 24 de Marzo, Día de la Memoria, al considerar que en un día laborable "se socializa y profundiza aún más el concepto de memoria". Acerca de las declaraciones de Estela de Carlotto, quien había considerado que se trataba de una "provocación", dijo: "Es una mirada errónea. La lógica anterior, de ser amigo o enemigo, no es la nuestra".





En un momento en donde el mundo deposita los ojos sobre Donald Trump , el secretario de Derechos Humanos, señala: "Hay que mirarlo con atención. Su conceptos parten de una política xenófoba y discriminadora; más allá de que estén sostenidas en argumentos de la seguridad de los Estados Unidos".

—La decisión de trasladar el 24 de Marzo generó mucha polémica. ¿En algún momento se replantearon los cambios?

—Es una decisión tomada por el gobierno. El debate en términos respetuosos que se ha dado está bien, pero creo que tenemos que entender las posiciones que toma el gobierno. El 24 de marzo es una fecha de profundo reconocimiento, dedicado a la memoria, a la educación y a la reflexión. Ganamos todos teniendo un día laborable y no un feriado. Donde todas las instituciones, las del Estado principalmente, estén funcionando en plenitud y fundamentalmente los chicos en las escuelas. Es un cambio de paradigma que lo que hace es socializar y profundizar el concepto de memoria sobre el 24. Es una fecha de toda la sociedad y de ningún sector en particular".

—Estela de Carloto lo calificó como una "provocación, un insulto y un agravio".

—Es una mirada errónea. Yo con ella tengo una relación próxima y de respeto. Hay que tener en claro que nuestra lógica no es la que plantea pelea, la lógica de amigo-enemigo. Nosotros no estamos en ninguna provocación. El 24 es una fecha importantísima, de repudio a la dictadura, al terrorismo de Estado y de respeto a los desaparecidos. Tenemos que educar y reflexionar con las instituciones abiertas. Así, ganamos todos.

—¿Cómo es la relación de la secretaría con las diferentes organizaciones vinculadas a los derechos humanos ?

—Es de mucho respeto. Nosotros trabajamos con todos ellos y tenemos acuerdos con todos. He encontrado la posibilidad del diálogo con todos los sectores que me he reunido. Hay algunos que son más duros en sus pensamientos pero siempre en el ámbito del respeto. Hemos llegado a acuerdos y muchas veces no, pero nuestra política es de una política abierta. Todos los temas que tengan que ver con derechos humanos y con buscar respuestas para mejorar nuestra sociedad, vamos a escuchar y a trabajar.

—¿El gobierno nacional acompaña e impulsa las causas contra delitos de lesa humanidad?

—Sin duda, nosotros somos querellantes en 220 causas. No nos vamos a apartar de ese camino. Le estamos requiriendo a la Justicia celeridad y dedicación. Hay una ausencia de respuesta de la Justicia. Menos del 50 por ciento de las causas en las que somos querellantes están elevadas a juicio y de esas que están elevadas, solo un 10 por ciento tienen los tribunales constituidos. Excede la labor de derechos humanos, no es competencia del Ejecutivo. La Justicia tiene la respuesta. Cuando hablamos de los enormes niveles de impunidad que tiene la Argentina, esto es parte de la respuesta. Y estamos hablando a 40 años.

—El gobierno anunció modificaciones en la política migratoria. Algunos sectores lo interpretan como un "acto de discriminación".

—Lo he escuchado. Totalmente alejado con la realidad. La secretaría se llama de "Derechos Humanos y Pluralismo Cultural". Se trata de una decisión marcada por el presidente y por este gobierno. La Argentina fue, es y será de puertas abiertas. Mayores controles no implica xenofobia. Esto es una perversa utilización política de la aplicación de la ley y de los controles que están previstos en la misma. Se le van a dar todas las condiciones al inmigrante que viene a estudiar, a trabajar, a formar a su familia y que viene a invertir. Eso nos agrega valor como sociedad.

—¿Que implicancias tiene entonces?

—Hemos sufrido los embates de los delitos transnacionales como narcotráfico, lavado de activos y trata de personas. Esto requiere de una cooperación internacional. Los controles están dirigidos a aquellos que tienen causas penales en sus países, que entran con documentación apócrifa, aquellos que delinquen en nuestro país.

—¿Que impresión le deja la figura de Donald Trump?

—Hay que mirarlo con atención. Obviamente que representa y ejerce una política populista. Me preocupa a mí, desde mi formación, mi pensamiento y mi rol. Sus conceptos parten de una política xenófoba y discriminadora. Más allá de que estén sostenidas en argumentos de la seguridad de los Estados Unidos. Es para ver y seguir con mucha atención el devenir de los Estados Unidos.

—¿Cuáles son las metas u objetivos que se propone la Secretaría de Derechos Humanos durante la gestión Macri?

—En las áreas que a mí me compete, nosotros marcamos claramente los objetivos en los que queremos avanzar. En primer lugar, trabajar sobre pueblos originarios. Es una preocupación mía, del presidente, del gabinete en su conjunto. Tiene que ver con el cumplimiento de pobreza cero. Lo otro que nos preocupa mucho es la violencia institucional. Es un flagelo que cruza a todo el país y que tenemos que trabajar mucho. No solamente con lo que sucede intramuros en las cárceles –que tenemos que abordar– sino excesos en violencia institucional de todo tipo, de no solamente la fuerza de seguridad, la policía.

—¿Cuáles fueron los motivos por los cuales se eligió a la ciudad de Santa Fe como el lugar para desarrollar los actos centrales por el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto?

—Se trata de llevar adelante una política de federalización de los derechos humanos. La elección de Santa Fe es sin desmedro a otras provincias. Yo estuve en Santa Fe el año pasado cuando se inauguró el Paseo de los Justos. Era el lugar indicado, un espacio que recuerda la memoria de los "justos", que es el compromiso que todos debemos tener frente a aquel que sufre persecución y sectores más desvalidos. Además, uno no puede ignorar la importancia que tiene Santa Fe en el desarrollo, la vida y la inmigración judía. Cuando uno habla de la migración judía en Santa Fe, el ícono es Moisés Ville.