Los desnudos de Charlie Riina, la ex niña prodigio del ajedrez

Además de su pasión por el ajedrez, Charlie Riina es criminologa recibida en la Universidad de Toronto. También, es una mujer inquieta a la que le gusta aprender todo tipo de disciplinas artísticas. "Me encanta pintar, estoy aprendiendo fotografía y también trato de montar a caballo tanto como me sea posible. Y, por supuesto, siempre estoy dispuesta a jugar al ajedrez si alguien me lo pide", afirma.

Charlie, que se proclamó Miss Hawaiian Tropic en dos ocasiones y una como Miss Toronto. Sobre su faceta de modelo asegura que "sinceramente nunca pienso en mí misma como alguien sexy". ¡Qué equivocada estás!

Anna Ewa Krosinka era una niña prodigia del ajedrez que, tras rebautizarse como Charlie Riina, es una modelo de primer nivel... que no ha dudado en dar jaque mate a su timidez para desnudarse en más de una publicación.

