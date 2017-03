Los familiares de Néstor Vázquez juntan firmas en pedido de justicia por el ataque criminal sufrido

En la mañana de este sábado, desde las 9 y hasta el mediodía, los familiares de Néstor Vázquez, nuestro compañero de trabajo en el matutino, juntan firmas en La Peatonal en pedido de justicia y también avances en la causa.





En cuanto al caso y luego de que ya hayan pasado cuatro meses de aquella noche del 29 de octubre, cuando luego de terminar la jornada de trabajo, Néstor llegaba a su casa y fue sorprendido por dos personas en moto, que le dispararon de manera brutal y sin mediar palabra, abandonándolo en el lugar. Hasta el día de hoy no hay detenidos ni imputados por el hecho y son pocas los avances que surgen de la investigación.

Es por ello, que para que la causa no quede en la nada y se olvide, sus familiares decidieron instalarse en pedir la colaboración de los santafesinos.





"La vida a nosotros nos cambió de un día para el otro", dijo Élida en relación a cómo se vive hoy después de lo ocurrido, "por suerte la gente se suma a nuestro pedido, nos acompaña y esperamos lo mismo por parte de la justicia santafesina. Es muy fuerte el momento que nos toca vivir y que no debería haber pasado, no a Néstor, que por suerte está con nosotros pero el día a día nos es nada fácil para la familia".





"No nos merecemos vivir esto como sociedad toda –remarcó la hermana de nuestro compañero de trabajo-, merecemos vivir tranquilos y no esperar por los milagros como los de mi hermano; porque Néstor está vivo de milagro por una situación además, que no debería haber pasado".