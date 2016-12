Los famosos que murieron en 2016

Ex ministro de Economía y autor de "Vivir con lo nuestro", era un referente de la disciplina. Murió a los 88 años. Ex ministro de Economía (1970-1971) y autor de "Vivir con lo nuestro", era un referente de la disciplina. Durante la presidencia de Raúl Alfonsín fue titular del Banco Provincia y con De la Rúa presidió la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Cofundador, guitarrista y cantante de la banda estadounidense Eagles, murió en Nueva York, después de una ardua batalla contra una serie de complicaciones ocasionadas por una artritis reumatoide, una colitis ulcerosa aguda y neumonía. Cuatro álbumes solistas de moderada repercusión precedieron la exitosa reunión de Eagles, registrada en el álbum Hell Freezes Over, editado en 1994. En 2007 editaron su último álbum, Long Road Out of Eden.

La ex primera dama de Estados Unidos, esposa del presidente Ronald Reagan, falleció a los 94 años. Sufrió una insuficiencia cardiaca en su casa en Bel-Air, California. El matrimonio duró 52 años, hasta el fallecimiento del ex mandatario en el 2004. Nancy, quien había sido actriz, fue la principal consejera y protectora de Ronald en su trayectoria de actor de Hollywood a gobernador de California y luego a presidente.

georgemichael.jpg



George Michael

El cantante y compositor falleció durante la Navidad, en su casa ubicada en Oxfordshire, Inglaterra. Tenía 53 años. Junto a Andrew Ridgeley, formó un dúo que trascendió en Inglaterra con la canción Wham Rap. De ese hit tomarían el nombre para su grupo, Wham!. Con temas como " Careless Whisper ", "Wake Me Up Before You Go-Go" y "Faith", marcó a toda una generación.