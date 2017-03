Los futbolistas paran la pelota

Sergio Marchi se mantuvo irreductible en su postura de no reanudar el torneo hasta que todos los futbolistas cobren lo que se les adeuda, por eso los dirigentes de la primera división propusieron una "reingeniería financiera" para que al gremio llegue más dinero. Pero ni siquiera esa nueva propuesta cambió la postura. Futbolistas Argentinos Agremiados, en una reunión con los capitanes de los equipos, resolvió que no se presentarán a jugar los partidos que estaban programados para este fin de semana. "No se va a jugar", confirmó Fabián Cubero, capitán de Vélez Sarsfield.

De todos modos, no se descarta todavía que la fecha se reprograme para que los partidos que debían jugarse este viernes se reubiquen entre el sábado y el domingo, si es que la AFA finalmente recibe el dinero prometido por el Estado y consigue hacer la transferencia a los clubes.

La propuesta

Los equipos de primera encontraron un mecanismo para conseguir que los equipos que no llegaban a reunir el dinero adeudado cubrieran sus expectativas. Lo que se resolvió fue que todos los grandes cobren lo mismo que los otros 24 equipos por la cuota que les corresponde. Dejaron, entonces entre un 50% (en el caso de Boca y River) y un 26% (en el caso de San Lorenzo, Vélez, Racing e Independiente). Ese dinero, alrededor de $ 25 millones, se sumaría al de Axion (el principal sponsor del torneo, que dejará $ 40 millones). Y el gremio sumaría otros $ 65 millones a los $ 332,5 millones que la AFA tendrá acreditados este sábado.





En un día complicado y con reuniones por doquier, Marchi dijo temprano: "No cambió nada, el paro se mantiene". Incluso, después de que el Ministerio de Trabajo dictara la conciliación obligatoria.