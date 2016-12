Los gremios docentes esperan que la Justicia esclarezca lo que ocurrió

Los gremios docentes se encuentran expectantes respecto a la continuidad de la investigación aunque aclararon desconocer precisiones de la misma. Tampoco recibieron requerimientos de docentes o directivos involucrados, ni fueron contactados por la Justicia ni el Ministerio de Educación.





Rodrigo Alonso, secretario adjunto de Amsafé La Capital, y Patricia Mounier, secretaria general de Sadop Santa Fe, coincidieron en que la información que manejan es la que es pública a través de los medios de comunicación. Ni el Ministerio de Educación ni la Justicia los ha notificado de las acciones ni les ha pedido información sobre lo que se está realizando en los establecimientos educativos investigados.





"Queremos expresar nuestra preocupación por esta situación. Además, entendemos que tiene que haber una actuación inmediata de la Justicia y que, por supuesto, debe haber una investigación dentro del ámbito docente, a través de los sumarios correspondientes. Acá hay que investigar hasta llegar a las últimas consecuencias", resaltó Alonso.

Embed #SantaFe: Imputaron las cuatro mujeres acusadas de falsear remplazos y licencias en el ámbito educativo ► https://t.co/7uBWbiDQlI pic.twitter.com/mB2FLFikwl — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) December 21, 2016



Y agregó que existen instancias, dentro del mismo sistema educativo, para poder investigar ese tipo de situaciones. "Prevé los sumarios y las sanciones en caso de que haya alguna culpabilidad", detalló y siguió: "Nosotros entendemos que si alguien se ha quedado con dinero público, corresponde que se inicie un proceso disciplinario y que actúe la Justicia para determinar lo que ha pasado".





Por su parte, Patricia Mounier coincidió en que no cuenta con información de fuentes directas y en que es necesario que se investiguen los hechos. "No sabemos más que lo que informa la prensa. No hemos sido notificados", dijo y agregó: "Esperamos que actúe la Justicia, que determine lo que pasó, que se aclare y que las compañeras tengan derecho a defensa".

Ni Amsafé ni Sadop tuvieron contacto con ninguna de las personas involucradas. Pero en ambos gremios hay interés en conocer cómo se avanza y cuáles son las acciones que se llevarán adelante.





"De verdad estamos muy preocupados por la situación porque estamos hablando de dinero público que son tan importantes en el sistema educativo. El presupuesto que se está discutiendo en la Legislatura nosotros estamos exigiendo que haya más dinero para Educación y, lamentablemente, nos encontramos con esta situación que nos duele mucho", resaltó Alonso.

Por último, reconoció: "Este tipo de hechos se pueden evitar si hay más control en casos puntuales donde se ve determinada repitencia en un mismo agente. Igualmente entendemos que, de comprobarse que haya sido lo que se está denunciando, el accionar tanto de los docentes como los no docentes involucrados no es el correcto".