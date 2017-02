Los precios de las entradas para el sábado

El encuentro está anunciado a partir de las 18, aunque este horario podría modificarse a pedido de la televisión ya que ESPN anunció que el cotejo comenzaría a las 18.30.

Vale recordar que los socios con la cuota de febrero o anual 2017 ingresarán gratis. Otra aclaración que realiza la Comisión Directiva es que los socios con abono a cualquier sector o acceso a la platea este, oeste y palcos ingresan sin cargo a su ubicación si previamente adquirieron el abono correspondiente.





De esta manera el comunicado también menciona que se invita a los simpatizantes a asociarse y a los asociados a renovar o comprar su abono para el torneo y de esta manera presenciar el amistoso sin cargo.





Aún resta definir los días y horario de venta una vez que se pongan de acuerdo con los integrantes de UTEDYC. El precio de las entradas son los siguientes: General: $150, Socio Platea Este: $50, no socio $200, Socio Platea Oeste: $100, no socio $250, Socio Palcos: $150, no socio $300. La dirigencia confía en que el estadio presente un marco importante, teniendo en cuenta la producción del equipo en el partido de ida como así también que será la presentación del Sabalero este año jugando en el Brigadier Estanislao López.





En lo que respecta a lo deportivo, el plantel continúa entrenando por la mañana aunque desde ayer lo hace en el estadio. La idea es aclimatarse al campo de juego y sumar minutos de fútbol. Por eso el cuerpo técnico encabezado por Eduardo Domínguez dispuso que sea de esta manera.





Promediando la semana se tendrán mayores precisiones respecto al equipo que recibirá a la Lepra, ya que el DT no podrá contar con Gerónimo Poblete (expulsado). En ese sentido, las variantes con las que cuenta son Adrián Bastía y Fidencio Oviedo. En las últimas horas el Órgano Fiduciario aprobó la contratación de Facundo Pereyra, quien precisamente no había viajado a Rosario por no estar autorizado. De esta manera Colón ya podría contar con el primer refuerzo.

¿Vienen por Alario?

Pedro Aldave, representante de Lucas Alario, manifestó ayer que un club chino está dispuesto a poner 18.000.000 de euros para llevarse al goleador haciendo uso de la cláusula, lo que significaría un negocio espectacular para Colón que tiene el 40% de los derechos económicos.