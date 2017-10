Los Pumas cayeron en Mendoza

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, perdió esta noche con Australia por 37-20, en Mendoza, y cerró su participación sin victorias en el Rugby Championship 2017, el torneo que agrupa a las potencias del Hemisferio Sur y que la semana pasada consagró campeón a Nueva Zelanda, que hoy previamente venció a Sudáfrica por 25-24 en Ciudad del Cabo.

El encuentro, que se llevó a cabo en el estadio Malvinas Argentinas y contó con el arbitraje del francés Mathieu Raynal, correspondió a la sexta y última fecha de la sexta edición del certamen continental.

De esta manera, Argentina finalizó el torneo con seis derrotas en igual cantidad de presentaciones y sin puntos; mientras que Australia quedó segundo con 15, detrás de Nueva Zelanda (28) y delante de Sudáfrica (14).

En el primer tiempo, durante buena parte de dicha etapa, Los Pumas hicieron un gran esfuerzo defensivo con orden y con pasajes además, de buen rugby, consiguiendo varios quiebres que les permitieron estar cerca en el resultado y en el juego. Así y todo, los australianos mantuvieron la iniciativa a la que Los Pumas le opusieron muchísima garra. El empate en 13 de esa mitad fue esperanzadora.

En la segunda parte, la visita tuvo mejores armas para situarse en campo argentino y presionar al local para que tuviera que defenderse cerca de su ingoal. Los Pumas tuvieron pasajes de excelente defensa cerca de su ingoal, pero los tries australianos llegaron primero y Los Pumas salieron a buscar la recuperación, que consiguieron con jugadas muy bien hilvanadas, algunas de las cuales quedaron inconclusas en los metros finales o por algunos detalles.

Sobre el final, los australianos hicieron pesar su capacidad ofensiva y el try de Reece Hodge a pocos minutos de la conclusión del mismo sentenciaron el choque. Además fue clave en la derrota la amarilla que recibió el entrerriano Marcos Kremer, que dejó al seleccionado argentino con un jugador menos en el tramo final del partido.

Los seleccionados de Argentina y Australia, se enfrentaron en 28 oportunidades, con un registro de 23 triunfos de los Wallabies, cuatro victorias de Los Pumas y un empate en 19 puntos, el 31 de octubre de 1987.

De esta forma, Los Pumas tendrán ahora un descanso previo a encarar la Gira de Noviembre e la que jugarán ante Inglaterra, Italia e Irlanda los días 11, 18 y 25 de ese mes.





"Estamos muy tristes"

El capitán Agustín Creevy da el ejemplo y siempre dice lo que tiene para decir. Pone la cara y aún con su voz de recién terminado de hablar con sus compañeros en el centro de la cancha al final del partido, dice:

"Es muy difícil de analizar... Tuvimos una buena dinámica por momentos, pero tuvimos mala fortuna con algunos knock on... ellos nos marcaron bien, nosotros no supimos cómo poder pasarnos más la pelota para crear aún más oportunidades".

"Creo que fuimos de menor a mayor, pero es obvio que no nos alcanza. Ahora hay que poner la cabeza en noviembre. Eso es así de simple. Estoy y estamos tristes y tengo una amargura gigante porque no hemos podido darle ninguna alegría a la gente que nos acompaña, nos alienta y nos banca".





Síntesis:

Argentina: Lucas Noguera Paz, Agustín Crevy y Nahuel Tetaz Chaparro; Marcos Kremer y Matías Alemanno; Pablo Matera, Javier Ortega Desio y Tomás Lezana; Martín Landajo y Nicolás Sánchez; Emiliano Boffelli, Santiago González Iglesias, Matías Orlando, Matías Moroni y Joaquín Tuculet. Entrenador: Daniel Hourcade.

Australia: Scott Sio, Tatafu Polota-Nau y Sekope Kepu; Izack Rodda y Adam Coleman; Jack Dempsey, Michael Hooper (capitán) y Sean McMahon; Will Genia y Bernard Foley; Reece Hodge, Kurtley Beale, Tevita Kuridrani, Marika Koroibete e Israel Folau. Entrenador: Michael Cheika.

Primer tiempo: 15', penal de Foley (Au); 21 y 35', tries de Koroibete y Hodge (Au); 26', try de Matías Alemanno convertido por Nicolás Sánchez, 30 y 38´penales de Nicolás Sánchez.

Segundo tiempo: 2´ try Foley convertido por él mismo, 28´ try de González Iglesias convertido por Nicolás Sánchez, 22 y 38´ conversiones de Foley por tries de GEnia y Hodge; 30´ penal de Foley.

Cambios en Argentina: Enrique Pieretto por Tetaz Chaparro, Leonardo Senatore por Ortega Desio; Benjamín Macome por Lezana; Santiago Cordero por Tuculet', Santiago García Borra por Noguera PazJuan Martín Hernández por Sánchez, Julián Montoya por Creevy; y Gonzalo Bertranou por Landajo.

Cambios en Australia: Allan Alaalatoa por Kepu; Rob Simmons por Rodda; Tetera Fauklner y Stephen Moore por Sio y Polota-Nau; Lukhan Tui por McMahon; Samu Kerevi por Beale; y Nick Phipps y Henry Speight por Genia y Koroibete.