Los Pumas quieren dar la sorpresa

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, irá hoy por la hazaña de derrotar por primera vez al de Nueva Zelanda, los All Blacks, vigentes bicampeones del mundo, por la quinta y penúltima fecha de la sexta edición del torneo Rugby Championship que agrupa a las potencias del hemisferio Sur.





El partido se jugará en el estadio de Vélez Sarsfield, a las 19.40 con el arbitraje del sudafricano Jaco Peyper y sus asistentes serán su compatriota Marius van der Westhuizen y el francés Mathieu Raynal.





Los All Blacks lideran las posiciones con 19 unidades, seguidos por Sudáfrica con 13, Australia con 8 y Argentina 0. Si gana, Nueva Zelanda se adjudicará por quinta vez el Rugby Championship y en caso de vencer Los Pumas alcanzarán su primer éxito en el certamen.





El entrenador Daniel Hourcade designó el equipo de Los Pumas con cuatro modificaciones respecto a la formación que perdió hace dos semanas frente a Australia, por 45 a 20, en la ciudad de Canberra.









PumasF2.jpg











Entre los forwards, Juan Leguizamón ingresará por Ortega Desio y Lavanini regresa tras su expulsión frente a Sudáfrica, por Alemanno. Entre los backs, Tomás Cubelli será el medio scrum, mientras que Joaquín Tuculet jugará en lugar de Ramiro Moyano.







Los Pumas y los All Blacks jugarán el partido 30, de los cuales hubo 28 triunfos de Nueva Zelanda y un empate en Ferro, en 1985, 21 a 21, siendo al autor de todos los puntos el excapitán Hugo Porta.





El equipo albiceleste perdió los cuatro partidos que disputó en el certamen y esta tarde buscará una victoria que sería una de las más importantes en la historia del rugby argentino, en el caso de que se de.









Calentando la previa

"Los Pumas han crecido mucho en los últimos cinco años y la prueba es el nivel de juego que demostraron en el último partido en New Plyton. Así que respetamos a Argentina por la labor que cumplió y sabemos que cuentan con variantes interesantes", destacó el head coach de los All Blacks.





"Hemos elegido un equipo de calidad y esperamos que salgan a la cancha y jueguen un gran partido", sostuvo el entrenador de Nueva Zelanda, Steve Hansen.





"Tengo esta nueva oportunidad de enfrentar a Los Pumas tras haberlo hecho en New Plymouth, en donde nos presentaron un gran desafío. Esperamos un partido muy duro y no veo la hora de podes salir a la cancha con la camiseta de los All Blacks para jugar este partido.", expresó el fullback, Damian Mckenzie, quien debutó en el seleccionado, justamente hace un año en Vélez ante Los Pumas.





"Tenemos muchas expectativas para el partido. Sabemos que el estadio va a estar lleno y eso es una motivación extra. Tratamos de concentrarnos en el partido y que el contexto no nos saque de foco. El aliento de la gente será fundamental y esperamos poder hacer ese partido que tanto soñamos los argentinos.", señaló el capitán Creevy.









PumasF3.jpg











Equipos confirmados

Argentina: Lucas Noguera Paz, Agustín Creevy (capitán) y Nahuel Tetaz Chaparro; Guido Petti y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Tomás Lezana y Juan Manuel Leguizamón; Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez; Emiliano Boffelli, Jerónimo De la Fuente, Matías Orlando, Matías Moroni y Joaquín Tuculet.

Suplentes:Julián Montoya, Santiago García Botta, Ramiro Herrera, Marcos Kremer, Javier Ortega Desio, Martín Landajo, Juan Martín Hernández y Santiago Cordero.

Nueva Zelanda: Kane Hames, Dane Coles y Nepe Laulala; Luke Romano y Scott Barrett; Vaea Fifita, Matt Todd y Kieran Read (capitán); Aaron Smith y Beauden Barrett; Rieko Ioane, Sonny Bil Williams, Anton Lienert-Brown, Waisake Naholo y Damian McKenzie. Entrenador: Steve Hansen

Suplentes: Codie Taylor, Wyatt Crockett, Ofa Tu'ungafasi, Patrick Tuipulotu, Ardie Savea, TJ Perenara, Ngani Laumape y David Havili.

Estadio: Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires.

Referee: Jaco Peyper (Sudáfrica).