Los Pumas ya piensan en el test match ante Georgia

El seleccionado argentino de rugby Los Pumas efectuó ayer su segundo entrenamiento en suelo jujeño, en las instalaciones del complejo deportivo Papel Noa, en donde el head coach Daniel Hourcade dispuso algunos movimientos de cara al choque con Georgia del próximo sábado desde las 16, en el estadio 23 de Agosto.





Fue en realidad doble turno para la escuadra nacional con el objetivo de pulir detalles después de las dos derrotas sufridas ante Inglaterra en San Juan y en Santa Fe.





Este miércoles como suele ocurrir será jornada de descanso antes del test match. Será clave para recuperar energías y encarar el último tramo de la semana, ya enfocados en un rival que presentará una dura batalla.





En suelo jujeño, Argentina recibió en cada paso el afecto de los norteños. Ya sea en el hotel o en los entrenamientos, chicos y grandes no dejan de saludar y alentar a sus ídolos como una muestra del orgullo que sienten por tener al seleccionado en su provincia.









Georgia2.jpg











El jueves el entrenador tucumano Hourcade anunciará oficialmente la formación inicial para el match ante Georgia y luego algunos jugadores se pondrán a disposición de la prensa para ofrecer sus consideraciones.





El viernes será el turno del Captain Runs en el estadio 23 de Agosto, oportunidad en la cual también abrá contacto con la prensa. Se espera un lleno total, ya que se han venido casi la totalidad de las localidades.









Enfocados en Georgia





"No había venido nunca y la verdad es que me sorprendió el fanatismo de la gente por el rugby. No me imaginaba que iba ir tanta gente a ver los entrenamientos y realmente nos sorprendió, pero es algo que esta bueno y que nos ayuda para seguir adelante" señaló Tomás Lavaninni.





El segunda línea de Los Pumas agregó que Georgia e Inglaterra "Son dos rivales muy distintos. Inglaterra es un equipo muy frontal que cuando te quiebra te tira la pelota para afuera, en cambio Georgia busca quebrarte más con el maul y con los forwards, por lo cual debemos pararlos en seco y no dejar que tome esa inercia."









Georgia3.jpg











"Hicimos mucho hincapié en el scrum, la defensa de maul y el pick & go, ya que Georgia es un equipo que se hace muy fuerte en esos puntos y le gusta jugar ese tipo de juego. Si logramos frenar esa inercia vamos a poder frenar su juego, pero nos espera un partido muy duro para los forwards.", señaló el gigante de 2,01 mts que tiene el equipo argentino.









Llegaron los Lelos





En la noche de martes arribó a la capital jujeña el seleccionado de Georgia, rival de Los Pumas el próximo sábado, último partido de la ventana internacional de junio.





El entrenador europeo Milton Haig destacó que "un gran partido aunque difícil y de mucho físico' el encuentro que disputarán el sábado próximo frente a Los Pumas, en Jujuy, ya que 'ellos van a tener hambre de victoria".





"Seguramente será un gran partido aunque difícil y de mucho físico ya que los jugadores de Los Pumas juegan todos en el torneo Super Rugby y además porque tendrán hambre de victoria", dijo Haig sobre el test match del próximo sábado en el estadio de Gimnasia y Esgrima de Jujuy.