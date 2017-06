Los Pumitas salvaron la ropa y evitaron el descenso

En un partido repleto de tries, Los Pumitas finalizaron su actuación en el certamen tras vencer a Samoa por 53 a 42. De esta manera consiguieron el puesto 11 en el Mundial Juvenil. En el elenco nacional, uno de los entrenadores fue el santafesino Maximiliano Bustos, y otro que tuvo participación fue el primera línea rafaelino Mayco Vivas.





El partido tuvo como claro dominador en la primera mitad de la etapa inicial a Los Pumitas, que se pusieron 24 a 0 arriba con muy pocos minutos jugados merced a un juego consistente,sólido y directo. Conforme fueron pasando los minutos, Samoa tomó el control de la pelota y comenzó a aproximarse al ingoal argentino. Tuvo su premio con un try, que inmediatamente contestaron los argentinos. El 31-7 del primer tiempo fue tajante.





En la segunda mitad y con mayor posesión de pelota, los chicos samoanos se situaron en campo argentino y con un juego muy directo, proponiendo contacto primero y pelota rápida después, se fueron acercando en el marcador, que si bien tenía un margen seguro, comenzó a achicarse.





Los Pumitas respondieron con tries también y el partido se hizo punto a punto así hasta el final, se repartieron tries uno y otro equipo en un partido muy emotivo, con imprecisiones por ambos lados y muchos nervios producto de la instancia.





Victoria argentina, participación Mundial en 2018 asegurada y final de un certamen de puro aprendizaje para el conjunto Pumita.





Síntesis





Argentina 53- Samoa 42

Los Pumitas:1- Santiago Pulella, 2- José Luis González, 3-Alejandro Luna, 4- Nahuel Milan, 5- Lucas Paulos, 6- Bautista Stavile, 7-Agustín Medrano, 8- Nicolás Walker, 9- Matías Sauze, 10- Tomás Albornoz, 11- Luciano González, 12- Teo Castiglioni, 13- Felipe Freyre, 14- Tomás Malanos (C), 15- Bautista Delguy.





Cambios: PT: 23' Rodrigo Martínez por Pulella. 29' Santiago Ruiz por Stavile. ST: 2'Alfonso Zótottola por Milan, 6' Leonel Oviedo por JL González, 16' Jeremías Tarter por Luna, 19' Facundo Ferrario por Freyre, 29' Gonzalo García por Sauze, 36' Juan B. Daireaux por Albornoz.





Samoa: 1-Setu Enoka, 2- Petalo Etemani Ikenasio, 3- Suetena Asomua, 4- Theodore Solipo, 5- Peato Toeafe, 6- Wyatt Setu, 7-Caleb Faalili, 8- Tuipolotu, 9- Pupi Ah See, 10- Foaese, 11- Losi Filipo, 12- Tanielu Telea, 13- Hunter Paisami, 14- Darren Moore, 15- Alesana Pohla.





Cambios: ST: 1' Tinei por Ah See, Tavita Fonoti por Telea y Francis Ah Him por Setu, 22' Frank Tupuola por Ikenasio y Shamma Solomona por Tuipolotu, 29' Ielemia por Asomua, 32' Asomua por Enoka.





Primer tiempo: 2' Penal de Albornoz (A), 7, 11 y 14' Tries de JL González, Delguy y L. González convertidos por Albornoz (A), 32' Try de Palsami convertido por él mismo (S),36' Try de Delguy convertido por Albornoz (A).





Segundo tiempo: 3' Try de Enoka convertido por Palsami (S), 5' Try de Albornoz convertido por él mismo (A), 8' Try de Moore convertido por Palsami (S), 21' Try de L. González convertido por Albornoz (A), 24' Penal de Albornoz (A), 31' Try de Palsami convertido por él mismo (S), 34' Try de Malanos (A), 37' Try de Fonoti convertido por Palsami (S), 40' Try de Pohla convertido por Tinei (S).





Amonestados: 23' Tinei (S), 29 Solipo (S).