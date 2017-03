Los santafesinos se adaptan a la prohibición de las bolsas de plástico

Tal como lo anunció la Municipalidad santafesina a través de la normativa, el plazo para dejar de emitir estos envases comenzó a regir desde este miércoles.





Desde hace semanas los supermercados de la ciudad anunciaban a través de cartelería lo siguiente: "Desde el 1 de marzo no se entregarán más bolsas", ya sea en sus paredes o en las cajas de los locales.

Es por esto que desde este miércoles se podía observar cómo los consumidores que se acercaban a sucursales de las grandes cadenas de supermercados optaban por acudir con sus changos, bolsas de tela o en última instancia retiraban la mercadería en cajas. Los menos y más distraídos debían llevar sus productos en la mano. A pesar de esto, hubo aceptación de la medida.

Embed ♻️ Desde HOY en la ciudad de #SantaFe, no se entregarán más BOLSAS PLÁSTICAS. Vos, ¿ya las reemplazaste? ►► https://t.co/OoPRou6P3n pic.twitter.com/jBvgiIyNZ6 — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) 1 de marzo de 2017



Hay que recordar que esta norma rige tanto para los grandes comercios como para los pequeños, como quioscos, despensas o casas de comida.

"No compré más, estoy esperando que el dueño nos avise si hay una cuestión municipal que nos permita o no el uso. En este momento no tengo bolsas", explicó Claudio, empleado de una pequeña despensa en la cual, si bien la mayoría de los clientes opta por llevar la mercadería en la mano, hoy está a la espera de recibir las directivas de su jefe.

Desde otro de los comercios consultados, el cual ofrece el servicio de quiosco, despensa y venta de comida, Laura aseguró que aún no recibieron la notificación por parte del municipio. "Acá no llegó ningún tipo de documento que avise que no se puede entregar", explicó la comerciante, quien está a la espera de que esta llegue. "Una vez que esto pase, se corta. No queremos tener multas", sostuvo la consultada.





En el caso de este local, se trata de no incentivar el uso de las bolsas y esperan a que los clientes lo pidan. En ese sentido, Laura aseguró que son pocos los consumidores que se acercan con su propia bolsa, el hábito puede observarse principalmente entre los más jóvenes.





Los clientes se adaptan

En una firma local de supermercado se podía observar que la mayoría de los clientes llevaba sus propios changos o bolsas. Los menos solicitaban cajas o usaban sus manos para retirar los productos. En ninguno de los casos, la queja se hizo presente.





"Hay que acostumbrarse, traje las bolsas y el chango", explicó Graciela, quien acudió a realizar las compras del día a una firma local de supermercado. Esta vecina habitualmente sale con su propio carrito, sin embargo sostuvo que habrá que acostumbrarse para colaborar con el medio ambiente.





En el mismo local, un par de señoras decidieron comprar la bolsa de tela que la firma ofrecía en la caja.

Embed #SantaFe: el intendente invitó a los vecinos a sumarse a la campaña "No más bolsas plásticas" ► https://t.co/8v6wL7XMht pic.twitter.com/nBLP06nVUy — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) 27 de febrero de 2017



"Me parece muy positiva esta medida", sostuvo Magdalena, al mismo tiempo que agregó que ya posee el hábito de acudir con sus propias bolsas de tela a los comercios. "Creo que es muy positiva esta medida –dijo la vecina–. Pienso que se va a cuidar más el medio ambiente de esta manera y creo que tenemos que concientizarnos todos".





En tanto, una joven pareja que se retiraba del local con los productos en la mano, si bien valoró la medida como positiva, aún no definió qué tipo de envase utilizará de ahora en más. "Porque si las bolsas que se compran también son biodegradables, es lo mismo", dijo Antonella, quien recordó poseer una bolsa de tela que podría usar de ahora en más.





A paso lento, Liliana se dirige a su casa llevando las compras que hizo en el changuito. Hace seis meses empezó a utilizarlo en reemplazo de las bolsas ya que considera que este es más conveniente para todos. "Me parece muy bueno esto – afirmó en relación a la prohibición de la entrega de bolsas–, hay que empezar a hacer algo por el ambiente", sostuvo la mujer, quien no dejó de destacar la necesidad de respetar y educar en materia ambiental.