Los secretos de Ivana Nadal para eliminar la celulitis: "Lo primero que hago es..."

A pesar de que la veamos estupenda en las portadas de las revistas y en las campañas publicitarias, Ivana Nadal es de carne y hueso y sufre los mismos problemas que el resto de las mortales. El Photoshop es el mejor aliado para esconder la celulitis y todas aquellas imperfecciones que se nos puedan ocurrir.

Pero en esta oportunidad, la modelo y conductora de Telefe se animó a mostrarse tal cual es, con sus imperfecciones. Ivana decidió publicar en su cuenta de Instagram una foto en malla, mostrando su lomazo. Pero sin filtros ni Photoshop mostró que tiene un poco de celulitis.

"Me despido de Pinamar mostrándome como soy... Celulitis? Sí. Y mucho esfuerzo para tratar de eliminarla. Paciencia, trabajo y constancia. Banquemosnos como somos, y respetemos si queremos que nos respeten [sic]", aseguró Nadal en la red social.

Por esta publicación, recibió muchos comentarios positivos. "¡Genia! ¡Me gusta cuando se aceptan cómo son y están orgullosas de eso! ¡Hermosa Ivana!", le contestó una de sus seguidoras. "Te felicito, excelente mensaje. ¡Mujer real! Un beso grande", fue otro de los comentarios que recibió.

Lo cierto es que PrimiciasYa.com se comunicó con la morocha, tras la gran repercusión que tuvo su publicación, y revelo que ha recurrido a varios procedimientos exitosos que aquí nos cuenta: "Lo primero que hago es comer muy bien, de lunes a viernes. Como muchas proteínas y entreno lo más que puedo. Venía entrenando seis veces por semana pero ahora que tengo mucho trabajo tendré que pasar a entrenar tres veces por semana. Es bastante la diferencia pero ya logré un cambio importante en mi cuerpo que es lo que necesita tanta dedicación y tantas veces por semana. Ahora con tres veces por semana los cambios van a ir mejorando y después es cuestión de mantenerse".

"Tomo mucha agua, 4 litros por día. Como frutas, verduras, cereales. Hago ejercicios y los días que no hago trato de caminar. Trato de mantenerme en movimiento y no hacer todo con el auto o cosas así. Y los fines de semana si me doy mis gustos muy merecidos", señaló Nadal, quien actualmente está haciendo radio y televisión.

Sobre la imagen que compartió en las redes, indicó: "En la foto se ve la celulitis que tengo hoy. Hace siete meses que estoy haciendo este entrenamiento intensivo de las seis semanas como decía antes y cambié mi forma de alimentación. Lo que me queda ahora de acá a un par de meses es lograr eliminarla, quizás no toda en absoluto pero en su gran mayoría tal vez".

Y remarcó: "El mensaje que les quise dar a las mujeres en general es que se quieran como son y que se acepten. No entregarse a la falta de salud que quizás lo que represente la celulitis es por comer mal en su gran mayoría sino que hay que tratar de combatirla y no sentirse acomplejada. Hay que bancarla ya que hay un 90% de las mujeres que lo sufren. Lo perfecto no existe, lo que existe es lo que a uno lo hace sentir bien".

