Lucas Alario rompió el silencio y contó cosas que sorprendieron

"Hablé con mis compañeros y con Marcelo (Gallardo) y les pedí disculpas por el quilombo que hice", reconoció Lucas Alario este miércoles en una entrevista con Fox Sports, donde contó detalles de esta partida de River para desembarcar en Bayer Leverkusen de Alemania.





Sin dudas que es un tema caliente, más que nada por cómo se tomó en Buenos Aires y el Millonario, donde no quieren saber nada con que se vaya. Algo totalmente opuesto a lo que pasa en Santa Fe, que esperaba con ansias que se concrete la transferencia para que Colón reciba el 40% del pase.





LEER MÁS: River no se da por vencido y quiere negociar con Colón





Es así como las noticias fueron llegando en las últimas horas, con la revisión médica y la posterior firma por los próximos cinco años con el club teutón. Así y todo, da la sensación de que esto dejará esquirlas, aunque eso en el mundo sabalero parece no importar, ya que le deja rédito económico, en tiempos de austeridad y falta de recursos.





Luego de guardar silencio durante esta semana, el oriundo de Tostado apuntaló su respeto a River, quien lo cobijó durante casi dos años y sobre todo al entrenador, Marcelo Gallardo: "A él, solo palabras de agradecimiento, porque fue el que me trajo acá. Hizo todo el esfuerzo para que me sume y hasta me bancó en los momentos en los que no andaba bien sosteniéndome dentro de la cancha. Para un jugador es muy importante todo eso".









"A la oferta de China nunca la pensé como posible, pero esta sí me interesó desde lo deportivo. Obviamente que en China iba a ganar 10 veces más que acá, pero eso no me incentivó. Entonces ahora apareció esto y desde el primer momento me interesó. Incluso escuché a varios decir que yo pedí la conferencia de prensa y no fue así. Justo ya estaba pactado el móvil", expuso después de conocerse la situación que ya es de público conocimiento.





Esta historia genera odio y encanto y el jugador así lo hizo saber: "Recibí millones de mensajes felicitándome y putéandome, pero los entiendo (a los hinchas de River), más que nada por el momento en que se da. Esta es una decisión que tomé yo y tampoco quiero sacarme culpas. No sé cómo estará el hincha, porque no estuve andando por la calle. Fui al club y sin embargo me pidieron fotos y esas cosas. Así que me llevo lo mejor. Solo tengo palabras de agradecimiento para el hincha, porque no es fácil ganárselo".





"La vida me puso por delante esta posibilidad y sentí que era el momento de aprovecharla. No hay mucho más. Lo pensé bien y tomé esta decisión", agregó con total sinceridad.





Embed #90MinutosFOX - Alario. "Valoro mucho el cariño de los hinchas de River y estoy agradecido hasta el final" pic.twitter.com/mm5x8OY4am — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 30 de agosto de 2017





"La oferta llegó en un momento complicado, porque River ya no tenía tiempo para incorporar más. Contaban conmigo en el equipo y sin dudas que eso fue lo que más se sintió. Yo sabía que la única forma era a través de la cláusula y me tocaba a mí tomar la decisión y fue la de probar suerte", exclamó sin rodeos.





Embed #90MinutosFOX | Alario: "Al fin y al cabo uno mira lo económico, pero no fue por eso que tomé la decisión". pic.twitter.com/1kA61wBgIt — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 30 de agosto de 2017





Asimismo, valoró la importancia que tendrá la transferencia para su primer club, San Lorenzo de Tostado: "Es donde empecé a jugar a los 12 o 13 años más o menos. De grande arranque. El club de enfrente de casa. Me trae muchos recuerdos. Tengo amigos allá, con los que iba a entrenar en bicicleta. Me pone muy contento por el club. Pero lo real es que me pasaron muchas cosas por delante en casi 10 años".