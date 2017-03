Lucía Rubio sobre el llamado de Dybala: "No miro chicos con novia o casados, para mí tiene pollera"

En las últimas semanas, Lucía Rubio saltó a la fama por ser la "secretaria hot" de Fabián Doman, tanto en Nosotros a la Mañana como en Cuestión de Peso.





Y ahora se supo que atesora un pasado como botinera. Sucede que comenzaron a vincularla a un importante jugador de la Selección argentina.





A propósito de la doble fecha de Eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018, Lucía hizo referencia a un reconocido futbolista: se trata nada más y nada menos que de Paulo Dybala, según contó ella misma en el ciclo que se emite por El Trece.





A Rubio le están llegando mensajes de WhatsApp de Dybala, quien habría quedado prendado por la belleza de la rubia tras ver la producción de fotos que ésta hizo en su momento para Playboy.





"Tuve un fin de semana fuerte, porque vino una amiga de Córdoba y salimos mucho. Entonces, el domingo hicimos un vivo por Instagram y una chica me preguntó si lo vi a Paulo Dybala el viernes en el boliche al que yo fui. Ahí le comenté a mi amiga Flor, y ella me dijo 'con razón te escribió el viernes'. Ese fue el comentario, y quedó ahí", contó en Nosotros a la mañana.





Y luego explicó: "Yo lo conozco de chica. Me habló para saber cómo andaba y eso. Nada más".





Tras las explosivas declaraciones, PrimiciasYa.com se contactó con Lucía y agregó: "No me sorprendió que se haya contactado conmigo. Quería saber cómo andaba pero quedó todo ahí. Él está en pareja y no miro chicos con novia o casados, para mí tiene pollera (risas)".





"Tengo la mejor onda con él. Le respondo como amigos simplemente. A él lo conozco desde Córdoba cuando éramos chicos, es una buena persona", afirmó Rubio.





Embed