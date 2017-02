Luis Carlos Ruiz, la opción para el ataque de Colón

Caído en su momento lo de Emmanuel Gigliotti que, por esas cosas del fútbol arregló en las últimas horas su arribo a Independiente, la dirigencia de Colón volvió a empezar de cero en pos de buscar el jugador de ataque que pretende el entrenador Eduardo Domínguez para potenciar al plantel. Ya llegó Facundo Pereyra, pero el DT lo piensa más como una variante creativa que de referencia de área. Con lo cual está claro que lo que se busca es un tradicional nueve.





Luis Carlos Ruiz









Vale destacar que en esa posición hay varios futbolistas: Ismael Blanco, Nicolás Leguizamón, Mauro Dalla Costa, Diego Mayora y Tomás Sandoval (que se recupera del traumatismo de cráneo). El hecho que se pretenda uno más en esa posición es porque Domínguez no tendría mucho en consideración a varios de ellos. Es así como las especulaciones están, como siempre, a la orden del día.





Es así como, tras tantas tratativas caídas o no concretadas, desde el mundo sabalero intentan ser cautos y lo más herméticos posibles para que no se escapen más nombres y así concretar las negociaciones. Pero en las últimas horas se filtró un apellido: el colombiano Luis Carlos Ruiz.





Actualmente milita en Sport Recibe de Brasil y tiene 30 años. Pese a sus buenos antecedentes, esta última incursión no parece ser lo esperado, ya que apenas marcó un par de goles y, por ende, se le buscaría un cambio de aire. Ahí es donde aparece en escena Colón, aunque no estaría solo en la puja sino también Atlético Nacional de Medellín, que no contará con el argentino Ezequiel Rescaldandi. Nuevamente la traba estaría en lo económico, no solo por el sueldo sino por la salida del club brasileño. Aunque habrá que esperar a ver si se concreta algún tipo de acercamientos.





También había circulado la chance de sumar a Rescaldani, aunque da la sensación que fue nomás en tiro por elevación que una situación concreta. Se sabe que Domínguez quiere aprovechar los tres cupos disponibles y el punta de área es la prioridad. El otro podría ser un marcador central, donde incluso se preguntó por Rodrigo Erramuspe, pero desde Lanús no quisieron saber nada con largarlo. Presunciones de todos los colores, pero la única forma de saber cuál es la verdad es esperar a que los jugadores vayan llegando.





