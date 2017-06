Luis Spahn: "Pablo Marini está siendo evaluado"

Luis Spahn, presidente de Unión, se refirió en diálogo con "Dale, dale deportivo" que se emite por Aire de Santa Fe (FM 91.1) al momento deportivo que atraviesa el equipo, que en el final del torneo se encuentra lejos de los puestos de copas internacionales, uno de los grandes objetivos que se habían trazado al iniciar el año y con la necesidad de sumar puntos pensando en no tener problemas con los promedios para la próxima temporada.









En cuanto a la gestión del Pablo Marini como entrenador, manifestó: "Responder sobre la continuidad de Pablo Marini, es solamente para recibir críticas. Está siendo evaluado en estas fechas. Nadie está afuera hasta que esta afuera. Cuando vino Madelón también tuvimos críticas. Si nosotros estamos fracasando, los equipos que descienden deben estar suicidándose".





Sobre la posibilidad de sumar al ecuatoriano Lino, destacó: “Está en una lista con otros cuatros colombianos, algunos uruguayos y brasileros. Tenemos una lista muy importante de posibles incorporaciones”









También se refirió al desempeño del equipo en la temporada, y sentenció: "Nuestra campaña no es satisfactoria. Estamos por debajo de las expectativas que teníamos. Tenemos que analizar por que este plantel no nos dio resultados. Estamos dispuestos a cambiar para mejorar. Teníamos expectativas de llegar a 40 puntos y no vamos a llegar, es una temporada insatisfactoria"

Luego, se refirió a la realidad económica de la entidad y dijo: “Por suerte se terminan muchas cuotas de financiación, de deudas importantes que tuvimos que asumir en estos ochos años. Para conformar el nuevo plantel vamos a tener una cifra un 25% mayor. Estamos medianamente en una de las mejores situaciones económicas desde que asumimos hace ocho años" .