Luis Ventura: "Salomón derrama tres lágrimas y se pone a llorar, pero miente"

En enero de este año, se supo que Beatriz Salomón le ganó un juicio a Luis Ventura. La actriz recibió un fallo favorable luego de 12 años de litigio.

El proceso judicial comenzó en octubre del 2004, luego de la emisión de una cámara oculta en el programa Punto Doc, conducido por Tognetti, en la que se mostraba al cirujano Alberto Ferriols, por entonces su marido, teniendo relaciones sexuales con una travesti.

Además, se acusaba al profesional de otorgar descuentos a sus clientes a cambio de sexo.

En diálogo con Los Ángeles de la Mañana (El Trece), Ventura se refirió a este tema, que está en etapa de apelación: "No entiendo este juicio, ella sabe lo que pasó. Nosotros no teníamos nada que ver con el otro programa, no sabíamos lo que iba a salir al aire".

Y agregó: "Que diga que su ex marido cobró una fortuna y no le reclama ningún mango. Somos los villanos perfectos para ella. Ella derrama tres lágrimas y se pone a llorar, pero miente. Que jure por sus hijas que no fue ella la que me llamó a mí para ir ese día a Intrusos".

"Yo le hice perdonar 80 mil dólares en el que la metió su amante, que es un conocido abogado. Pierde un juicio con Jacobo Winogard, que le pregunten a él, y se lo perdonó por este boludo (Ferriols)", finalizó Ventura.

