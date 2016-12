Luzzi: "Si hay algo superlativo, veremos"

Paolo Montero es el principal apuntado por Rosario Central para reemplazar a Eduardo Coudet y los dirigentes pretenden arreglar su llegada de inmediato. Mientras que en las últimas horas desde Buenos Aires se maneja la información que su representante Daniel Luzzi se juntará con los popes de Independiente, ya que pasó a ser una de las grandes alternativas para suceder a Gabriel Milito, quien se alejó del club sorpresivamente tras perder en Avellaneda en la última fecha frente a Banfield.





Luzzi habló con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020) sobre los rumores que giran en torno al entrenador uruguayo y arrancó diciendo: "Ayer (por el martes) hablé con Paolo, está en Italia y fue a visitar a una de sus hijas, tenía una reunión con amigos e iba aprovechar para estar algunos días allá".





Luego se lo consultó directamente sobre si Montero continuará en el Sabalero y expresó: "Lo único que pasó es que hay clubes que preguntaron por la situación contractual de Paolo, nada más. Cada cual que lo analice como crea. Se tiene que incorporar el 5 de enero a la pretemporada y si hay algo superlativo en el medio, nos comunicaremos con los directivos y veremos".





Más adelante, afirmó: "Hay dos clubes importantes que están interesados, ya que Independiente también consultó. No hubo reuniones, hoy por hoy la vedette son los técnicos y al haber escasez de entrenadores pasa todo esto, estoy un poco sorprendido. Quizás hay cosas que no sé, lo que se dice en los medios me llama poderosamente la atención".





Luego, se lo consultó sobre si estaba al tanto de las versiones que indican que José Vignatti lo llamó a Montero y que no lo atendió, y afirmó: "Paolo habla con todos, no sé por qué no lo atendería al presidente de Colón. Quizás en ese momento no lo pudo hacer".





Más sobre los rumores

"Me preguntan su situación, cómo es su contrato. Le respondo que tiene vínculo hasta junio de 2017, se baja el pulgar solo. Pero esto es fútbol, lo mismo pasó con Boca Unidos, donde tenía contrato. Colón lo buscó, se habló y pudo salir. Hoy hay una necesidad en el mercado que son los técnicos. Central también consultó por Jorge Almirón y está en Lanús, esa es la tendencia. Puede se que ante una propuesta que lo seduzca se pueda ir, como Colón me llamó en su momento cuando estaba en Boca Unidos ahora pasa lo mismo, puede ser que se dé lo mismo o no", destacó el empresario que maneja la carrera del entrenador sabalero.

Y agregó: "A Paolo le traslado todo lo que hablo y me preguntan, él tomará la decisión. Ese es mi trabajo, comunicarle las propuestas que haya y él su cuerpo técnico decidirán qué hacer. El fútbol es un mundo que está muy contaminado, si hay algo en concreto que a Paolo lo pueda movilizar los primeros que lo van a saber son los dirigentes de Colón".

Las charlas con los Canallas

"La gente de Central no me dijo si hay un tiempo (se dice que lo quieren cerrar en los primeros días de la semana que viene), hay una danza de técnicos importantes. Harán un gran pantallazo y luego nos llamarán. Pero no nos podemos adelantar a las noticias. No creo que se hayan anulado las reservas de los hoteles en Montevideo (allí Colón realizará la parte más intensa de la pretemporada) como se dice por un posible alejamiento de Montero, eso es una locura y no creo que sea así".





Cuando se le preguntó a Luzzi sobre si el entrenador había hablado personalmente con los directivos de Central, aclaró: "Montero no escuchó a nadie, Montero me escuchó a mí. Él que reflexione y que haga lo que le parezca junto a su cuerpo técnico. No soy del palo del fútbol, sé que no hay códigos y no existe nada, así estamos hoy. También hay otra cuestión, si Montero jugaba seis partidos y no ganaba ninguno le daban la mano y le decían que se vaya a tomar mates a Uruguay. Paolo está haciendo una campaña fantástica y me pongo en la piel del hincha de Colón que no quiere que se vaya".





"Lo mismo pasa con (Walter) Montoya –jugador de Central a quien representa– y todo lo que se dice, todavía no hay ningún club que me haya hablado. No hay ninguna propuesta, ni River, ni Boca, ni nadie. Los medios se adelantan a las noticias", cerró el representante del actual entrenador sabalero.