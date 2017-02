Macri defendió el aumento de tarifas de electricidad: "No es simpático, pero es el camino para tener energía"

El presidente Mauricio Macri reconoció que "no es simpático" el aumento de tarifas de electricidad que regirá a partir de mañana, aunque resaltó que "es el camino para tener energía".



"El ministro (de Energía y Minería, Juan José) Aranguren tuvo que volver a anunciar algo que no es simpático, porque claramente a nadie le gusta tener que decir que hay que aumentar las tarifas", sostuvo el mandatario.



En el acto de firma del convenio para la explotación del yacimiento neuquino de Vaca Muerta, el jefe de Estado señaló que en el marco de las reformas energéticas "hay que ir recomponiendo lo que vale la energía, sino el país se queda sin energía".



En ese sentido, el líder del PRO agradeció "a todos los argentinos por la comprensión, por la tolerancia, por el entendimiento de que este es el camino para tener energía y poder crecer".



"Es el camino de decirnos la verdad y crear bases para el futuro. Este aumento nos va a ir acercando recién al 47 por ciento de lo que vale producir la energía. Es un camino gradual, de un paso todos los días", agregó.



Asimismo, Macri se mostró "muy contento" por "la enorme reducción del consumo" que se registró en diciembre pasado, incluso con temperaturas más altas.



Y añadió: "Hubo mucha más consciencia de la importancia de ahorrar, porque la energía contamina, y no nos hace bien contaminar el medio ambiente. Eso me pone muy contento, porque se ve que muchos aires acondicionados se pusieron en 24 grados".



"También bajaron mucho los cortes porque por primera vez después de años volvimos a hacer trabajos de mantenimiento y prevención", celebró el Presidente, quien tildó de "flagelo" a las interrupciones en el suministro eléctrico.



De esta manera, el jefe de la Casa Rosada se refirió a los aumentos en las tarifas de clientes residenciales y comerciales de Edenor y Edesur, quienes registrarán aumentos que van del 61 al 148 por ciento en las facturas de energía eléctrica.