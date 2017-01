Macri reiteró que el Estado no financiará al fútbol y apuntó contra la AFA

El presidente Mauricio Macri reiteró este martes que el Estado dejará de participar en la financiación del fútbol argentino y manifestó su deseo de que la Asociación del Fútbol Argentino y los clubes que la componen "abandonen la oscuridad".



"El fútbol está en una crisis terminal tal vez peor de lo que recibimos el país y sus dirigentes en lugar de encarar el tema siguen tratando de encontrar un atajo. En decisión avalada por la ciudadanía por aclamación, el Estado no participará más en la financiación del fútbol", señaló.



"No vamos a participar más. No hay excepciones para nadie, así como tiene que pagar impuestos Milagro Sala también tienen que pagar los clubes y trabajar para que sus estadios sean seguros", añadió en conferencia de prensa.



Macri expresó su esperanza de que "la AFA y los clubes en general abandonen la oscuridad y se transforman en instituciones transparentes", al tiempo que evaluó que "el camino no es seguir haciendo las cosas mal", agregó.