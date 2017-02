"Macri vino a Santa Fe a inaugurar seis casitas"

El diputado provincial Jorge Henn, ex vicegobernador por Santa Fe se refirió a la visita del presidente Mauricio Macri a la ciudad de Santa Fe. "El presidente empezó la campaña electoral y vino a inaugurar seis casitas en Santa Fe y en Rosario no sabemos cuál será la actividad".





Henn expresó que espera que "esta visita a Santa Fe sea algo más que sacarse una fotito para el Facebook, porque sino vaciamos a la política de contenidos. A mi me parece muy bueno que el presidente venga a hablar con un vendedor de torta fritas en Rosario, pero si después esto no se traduce en acciones no sirve de nada".





La Capital