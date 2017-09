Madelón: "La figura fue el equipo"

Apenas pasaron unos minutos para que Leonardo Madelón llegue a la sala de conferencias y brinde sus sensaciones de lo que fue, de manera oficial, el primer triunfo de Unión en la Superliga: Contento porque estamos ratificando lo bien que estamos laburando para que sirva el punto de Rosario era importante ganar, por la gente, tuvimos un semestre donde estuvimos golpeados en la parte anímica, nos venía bien reencontrarnos con la gente, contra un gran rival que no lo dejamos entrar, si organizábamos bien las replicas podíamos haber aumentado, me gusta que que hubiera más llegadas, las urgencias te llevan a sumar de esta manera".





En tren de valorar los tres puntos en el 15 de Abril, el estratega apuntó: "Los muchachos hicieron un muy buen partido, si íbamos a presionar ellos te abren y te desordenan o te sacan, te dejan cuatro o cinco fuera de juego por las bandas, tenía a Bonifacio y Licht que son peligrosos, intentamos acortar el equipo para atrás, arrancar ganando es bueno, perfil bajo viene un rival de estirpe si bien cambió jugadores y entrenador, juegan bien, presión alta, corrió mucho contra Estudiantes, no lo dejó pensar, vamos a jugar con un buen equipo, en cancha grande, nos cae bien a nosotros, disfrutar hoy a la noche y pensar en viajar a un partido bravo".





Más allá de comenzar sumando en condición de local, el mismo Madelón sabe que "cuando venís de etapas que no son buenas y partidos con resultados adversos hay que empezar a consolidar primero los cimientos y después las paredes, empezamos a buscar desde atrás, no tuvimos mano a mano con mucho riesgo y después terminaron tirando centros cruzados, la altura, la solidez, Britez ganó de arriba, Bruno Pittón ganó siempre, la figura fue el equipo y embocamos en el momento justo".





Más adelante, el conductor rojiblanco se atrevió a expresar: "Esto ilusiona con mesura, porque sumás, a este equipo le costaba mucho ganar, ganamos afuera, adentro, partidos difíciles, van a ser todos complicados, me gusta sacar rápido el máximo de capacidad que tenemos, lo bueno nuestro es diagnosticar rápido lo que hay y hacer pie en este momento, sería un error grave si decimos que ya está, es una copa de cristal va a haber que trabajar siempre, que nadie se crea titular indiscutado, tengo un plantel acotado en todas las líneas y hay que cuidarlo mucho".



Y en su despedida, volvió a insistir con que "tratar de cambiar todo ese rendimiento no es fácil, era un desafío, los mejores partidos fueron los dos de Central, nos sivieron mucho, no estaban los refuerzos sino como estaba el ánimo de los jugadores que tuvieron ese semesre malo, habia que traer jugadores, los dos centrasles, la llegada de Zabala, Aquino, fue cambiando todo y despacito los Pittón levantaron, Gamba, Soldano, estamos en un proceso de reafirmación de lo que venimos haciendo".