Madelón: "No hay que confundir el camino"

"Me voy con buenas sensaciones. Es un punto que sirve y ante un equipo bravo. Gustavo (Alfaro) le dio un nuevo aire a Huracán y se hace complicado en su cancha. Creo que está bien el punto, porque fue un partido táctico. Ahora tenemos que valorarlo si le ganamos a Olimpo. Contento por la racha del equipo, porque seguimos invictos, pero me voy preocupado por la lesión de (Claudio) Aquino".





LEER MÁS: Unión sumó un punto que le sirve para seguir prendido en la pelea de arriba





Este fue el análisis que hizo Leonardo Madelón tras el empate de este sábado 0-0 de Unión como visitante ante Huracán. Fue el último en salir de los vestuarios, pero afrontó los micrófonos de los medios con la sapiencia y la consciencia de siempre, siendo claro y categórico en sus conceptos. Así que, amén de todo lo que mencionó antes, se quedó con un temita que lo inquieta, la situación de Claudio Aquino, que pidió el cambio en el primer tiempo. "Uno sabía que podía pasar esto. Más que nada por lo que habíamos hablado en la previa, pero siempre confiamos en la palabra de él, que estaba confiado. Es más, en la semana trabajamos la variante de (Damián) por si lo podía jugar. Pero ya está, pasó. Pienso que nos estaba faltando resolver en los últimos metros. Ganamos el medio, pero nos faltó el pase final".









Siguiendo con el balance de los 90' jugados en Parque Patricios, dijo: "Fue un partido de tablas. Muy de media cancha. Costaba trasladar y dar un buen pase. Está claro que hay que seguir resolviendo cosas. Estoy contento, porque el equipo tiene las cosas claras y habla bien de la personalidad que va tomando".





También hizo alusión al grato presente: "Es virtud de los jugadores. Nosotros solo los potenciamos en la semana. Quedó claro que estar mal no es saludable y ellos quieren cuidar lo hecho hasta ahora. Por eso no hay que confundir el camino, porque nosotros tenemos que sumar para salir de la zona baja de los promedios. Somos pocos, pero buenos. Van recién cuatro partidos de 27 y tenemos que seguir sumando. Me gusta como está el grupo".

Después, habló de lo que se viene: "Olimpo será duro como a todos. La resolución de Huracán era romper nuestra defensa, que estuvo bien parada y cerrada, y lo mismo nos pasará a nosotros contra Olimpo. Esas con las complicaciones de ser local en la Argentina ".