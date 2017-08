Madelón: "Tenemos que encender ese romance entre hinchas y jugadores"

Leonardo Madelón brindó este viernes la conferencia de prensa previa al inicio de la Superliga y lo primero que hizo fue un balance de esta preparación: "El balance es positivo, porque hace 45 días que estamos y creo que pudimos acomodar bastante cosas, es positivo porque aún perdiendo algún partido hicimos análisis, diagnosticamos y en lo anímico como íbamos a tocar la fibra del plantel, lo demostramos en un partido importante, tenemos muchas ganas de que empiece, hay que mirar fútbol , vamos a descansar mirando fútbol, soy positivo y optimista por sobre todas las cosas".





Y más adelante, aportó: "Se cerró el libro de pases, nos armamos bien desde atrás para adelante, quedó algo en el tintero, buscamos por todas lados, características de jugadores, de delanteros estamos hablando, el caso más práctico fue el de Fydriszewski que estaba arreglado y al otro día estaba en España entrenado".





El entrenador pretende irradiar un mensaje esperanzador en el inicio de otro camino al frente del equipo principal: "El hincha de Unión tiene que estar tranquilo lo mismo que yo, la dirigencia y el plantel, trajimos buenos jugadores, quisieron venir, ahora hay que demostar, llegó la hora de demostrar con 12 partidos en 3 meses y medio y alguna Copa Argentina en el medio, haremos hincapié en esos partidos".





Sin definición

Cuando lo consultaron sobre el primer equipo que visitará el lunes a Newell's, el DT apuntó: "En realidad hicimos trabajos con pelota, armé dos equipos, trabajé ataque contra defensa, este sábado vamos a parar el equipo, trabajamos mucho en este tiempo, me queda ahora decidirlo, Newell's es otra cosa, nos va a presionar, hay que ver que jugadores ponemos, vamos a estar todos a disposición, lo tengo en la cabeza pero no lo saben los jugadores".

















La llegada de delanteros

Por distintos mercados Unión intentó sumar alguna alternativa en la línea de ataque, algo que finalmente no sucedió. En este sentido, Madelón dijo: "No creo que encontremos un jugador libre, buscamos por todos lados, estoy pensando en estos 12 partidos con este plantel, sí falta ese jugador, no quisimos tomar riesgos, ya tropezamos, si lo hago por tercera vez soy un gil, salió el nombre de Matos, hable yo y me dijo que no voy, no esta bien psicológicamente, colombianos, cuando no estás convencido es difícil, el refuerzo es trabajar convencidos que vamos a hacer un buen torneo, no pasa por lo económico, no se dio, si pasa por eso Lanús tenia dos 9 como Sand y Denis, tiene 6 marcadores centrales, nosotros tenemos que sacarle jugo a lo que tenemos, me preguntás y ganó Union 2-1, la verdad está en el trabajo y convencer. Tenemos que motivar mucho a los que tenemos".

















El mensaje a la gente

"Unión está para jugar el lunes con Newell's, les digo la verdad, esto es algo que agarramos muy golpeado, muy de abajo, no le puedo decir que vamos a salir campeones, vamos a jugar a morir al rival con las trampas que podamos hacerle y las virtudes a favor nuestro, tenemos que encender ese romance entre hinchas y jugadores y creo que va a pasar".





Para luego, acotar: "Estamos parados en el punto 0, en una base sólida, todo lo que yo digo podré tener razón o no, pero no puedo mentirle a nadie, este equipo tiene casi dos meses de trabajo, algunos llegan este fin de semana como Balbi y Fragapane, hubo otros partidos que me tiraron el presupuesto encima, pasa por el compromiso de la institución, estamos parados como los 27 equipos desde el punto inicial".





Tema Maldonado

En la parte final, tuvo tiempo para dar consideraciones por el jugador que decidió anotar Unión sobre el cierre del libro de pases: "Es una incorporación, no refuerzo, por ahí puede faltar un jugador que puede jugar por dos bandas, está inscripto, lo venimos siguiendo, pidiendo referencias, ese jugador necesitará trabajo y adaptación".