Madelón: "Vengo a poner y exponer mi pellejo"

Acompañado por el presidente Luis Spahn y el Director Deportivo Martín Zuccarelli, el DT Leonardo Madelón brindó este mediodía una conferencia de prensa para brindar sus sensaciones en su tercer ciclo al mando de Unión.





En el inicio de la charla, expresó: ""Buen día Unión, estoy volviendo, quizás vine antes de lo previsto, estoy muy convencido, con muchas ganas. No hay que mirar para atrás, pensar en un Unión importante, cuando vine en febrero de 2014 venía a un club importante y sigue siendo más importante".









Madelaaaa2.jpg











El ídolo rojiblanco sabe que puede exponerse a muchas cosas, por lo que agregó: ""Vengo a poner y exponer mi pellejo, ojalá que tengamos un buen año. Abrazarlos otra vez a todos los hinchas, estamos enteros para hacer una gran campaña. El que venga vendrá porque lo necesitamos y tendrá pertenencia por la institución".





Madelón se encargó de afirmar que tendrá variantes en su cuerpo técnico: "Conozco mucho el club, tuve que tomar también una decisión en mi cuerpo técnico. El Pirata Czornomaz no estará más conmigo. Era necesario que yo cambie algunas cosas en el día a día". Y más adelante, agregó: "Mañana o pasado estará la persona o las dos personas que trabajarán conmigo y lo vamos a anunciar. Tenemos un partido por Copa Santa Fe y veremos a varios jugadores que tenemos dudas o que estamos evaluando para su continuidad".









Embed











En todo momento, el flamante entrenador para la temporada 2017/18 ponderó las cualidades de los jugadores que tienen contrato con la institución: "Hay muy buenos jugadores, tenemos jugadores anímicamente mal y lo vamos poner bien. Hay buen plantel. Vamos a elegir bien, las salidas y los ingresos lo vamos a hacer con mucha inteligencia, para tener un buen año. Lo vamos a tomar con reservas, pensar bien, por suerte hay tiempo".





Cuando lo consultaron por aquella carta que dejó cuando abandonó en noviembre el club, Madelón disparó: "Cuando me fui dije fin de ciclo porque entendía que se habían agotado muchas cosas. Hoy estoy a disposición, si me quedaba sin estar convencido hubiéramos quemado el crédito. Fue una decisión sabia".





Más adelante, se refirió a su paso por Belgrano y lo que vio del Tate en Copa Argentina: "Reconozco que me equivoqué de ir a Belgrano, estoy entero hoy, Unión necesita hablar poco y mucha energía positiva. Siempre pensar y mirar el lado bueno. Vamos a salir rápido. Por suerte pasamos en Copa Argentina y nos toca un rival difícil como Lanús. Vi el partido con Chicago. Hay que reforzar este plantel y darle jerarquía con otros jugadores".













PrensaUnion.jpg Prensa Unión











En la parte final, se atrevió a agregar: "Quiero expresarle mi agradecimiento a toda la Comisión Directiva, a los hinchas que desde que me fui me mensajean, los que te aprecian, se corresponde todo y está bueno. Les pido que apoyen y estemos todos juntos, mucho optimismo, los resultados dirán si estoy o no equivocado". Y finalmente, acotó: "No miro para atrás, si me quedo con lo que uno consiguió estaría equivocado. En el nuevo ciclo se proyectará con los resultados desde el 20 de agosto. Jugadores vendrán los que quieren venir y que estemos todos de acuerdo. La pretemporada será en Santa Fe".