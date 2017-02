Madre pide justicia por su hija, que fue drogada, violada y se suicidó

El 11 de noviembre recibió un mensaje de su hija que decía que se iba a ir a la casa una amiga a la tarde y volvía alrededor de las 19. Jaqueline conocía a las amigas que le había nombrado en el mensaje, por eso no se preocupó. Llegaron las 19,las 20, las 22.A las diez de la noche salieron a buscarla porque no podían localizarla.





Pasaron así toda la noche. En plena madrugada, la mujer intentó hacer la denuncia al Precinto 6 donde le dijeron: "No es grave, no estamos ante un secuestro". Ella no quería seguir perdiendo el tiempo y continuó con su búsqueda. A las 8 de la mañana Luz apareció en el portón de la casa, drogada, con la mirada perdida, llena de moretones.