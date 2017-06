Magnín: "Hicimos un partido bastante digno"

Mientras todo era festejo en el campo de juego por un nuevo título conseguido por Boca, pasaron varios minutos para se abran las puertas del camarín visitante, donde el DT Eduardo Magnín comenzó a dejar sus impresiones respecto a la derrota del Tate: "Creo que hicimos un partido bastante digno, más allá de algunas situaciones de duda, lo único que nos faltó fue llevarnos un punto, desde lo anímico en poco tiempo se mostró una recuperación y por ahí nos vimos limitados por el aspecto físico en los últimos minutos ya que el equipo venía de jugar el jueves".





Renoleta es consciente que en varios tramos pusieron en aprietos al flamente campeón, a la vez que aclaró: "No tuvimos tiempo para trabajar, no es una excusa, lo que planteamos a los jugadores lo llevaron casi a la perfección, en el fútbol son resultados, jugaron chicos, tuvimos una gran respuesta de chicos y valentía de grandes, buscamos con las armas que teníamos pero no nos alcanzó".





Al momento de opinar sobre los goles del Xeneize, el estratega dijo: "El primer gol es un error nuestro puntualmente de Matías, ya lo hablamos con él y se disculpó adelante de todos, el segundo es una contra quedamos abiertos, estábamos arriesgando en el campo de ellos y obviamente lo aprovecharon muy bien" Y más adelante, agregó: "Nos enfocamos en lo que este partido significaba para nosotros, la fiesta de Boca estaba al margen y lo supimos dejar".





En todo momento, Magnín ponderó el trabajo de sus pupilos y dio la versión del penal no cobrado, al expresar que "estoy muy conforme con lo que hizo todo el equipo, estamos en cancha de Boca, lo fui a hablar al línea, yo lo había visto de frente, dejame que lo vea dijo el línea pero después no lo encontré más".





Ya en la parte final, cuando lo consultaron acerca de la preparación del equipo para la Copa Argentina, disparó: "Mañana (por este lunes) volvemos a entrenar a las 16, veremos quienes pueden jugar y quienes no, Britez está expulsado y no podrá jugar, Chaco Acevedo terminó muy cansado al igual que Magallán, analizaremos los que estén mejor. Para nosotros es un partido sumamente importante ante un rival respetable, trataremos de entregarnos como se entregaron hoy, vi muy poco a Chicago, vamos a ver las características y los que mejor estén veremos que hacer para armar el equipo".