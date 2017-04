Malcorra es figura en el puntero del fútbol mexicano

El volante argentino Ignacio Malcorra, ex jugador de Unión, anotó un gol en el triunfo de Tijuana, que se impuso sobre el Toluca por 2-0 y es el nuevo líder de la Liga mexicana, en el partido que dio comienzo a la 15ª fecha.

Tijuana, que fue local en su estadio Caliente, se puso en ventaja por intermedio del estadounidense Joe Corona a los 27 minutos del segundo tiempo, y concretó la victoria a los 39' a través de Malcorra.

Con el triunfo, el Tijuana es el nuevo líder con 28 puntos, segundo quedó el Toluca (26) y tercero con chances de subirse a la punta las Chivas de Guadalajara (25) que dirige el argentino Matías Jesús Almeyda.

En el Tijuana, además de Malcorra fueron titulares los argentinos Guido Rodríguez (ex River y Defensa y Justicia ) y Milton Caraglio (ex Rosario Central, Arsenal y Vélez), mientras que en el segundo tiempo ingresaron sus compatriotas Matías Pisano (ex Chacarita e Independiente) y Juan Martín Lucero (ex Defensa y Justicia e Independiente), mientras que no ingresó a jugar Jorge Marciano Ortíz (ex San Lorenzo, Lanús, Arsenal e Independiente).